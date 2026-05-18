“Nuovo Cinema Coraggioso”, rassegna finale a Chieti con i corti prodotti in classe

Si conclude a Chieti “Nuovo Cinema Coraggioso”, il progetto nazionale presentato da ZaLab, che propone formazione e laboratori cinematografici per trasformare docenti e studenti delle scuole italiane da semplici spettatori a veri promotori culturali. Protagonisti gli studenti del Liceo I. Gonzaga di Chieti, nella giornata di mercoledì 20 maggio presso l’Auditorium Cianfarani (in via Giuseppe Salvatore Pianell, 20) con la rassegna finale dalle 8 alle 14: le classi 4°A e 4°D presenteranno i propri lavori e i documentari su cui hanno lavorato. All’iniziativa ha collaborato Artinvita - Festival Internazionale degli Abruzzi, il progetto regionale multiculturale e itinerante, dedicato alle forme artistiche.

Due classi per due percorsi autonomi, che parlano entrambi di attualità e problematiche vissute da ogni cittadino, come dai più giovani. A inaugurare l’evento finale - a cui sono ospitate le altre classi della scuola - ci penserà la classe 4°A dalle ore 8, che presenterà al pubblico il documentario del catalogo a cui si sono ispirati, “Corpo a corpo” di Maria Iovine, storia della parabola sportiva, e non solo, dell’atleta paralimpica Veronica Yoko Plebani, che vede rimandata la sua avventura ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020. I ragazzi e le ragazze hanno realizzato quindi una video-intervista ad alcuni compagni di scuola, per riflettere insieme sulla relazione personale con il proprio corpo, delle difficoltà da superare, per capire le differenze e i valori di ognuno. Dalle 11 invece sarà il momento della classe 4°D, che ha scelto dal catalogo il documentario “Navalny” di Daniel Roher, che illustra la vita del dissidente russo Alexei Navalny: il corto realizzato si è concentrato così su interviste ai ragazzi della classe, provenienti da paesi coinvolti in conflitti internazionali, per conoscere e capire come stanno vivendo gli ultimi anni, analizzando i temi della dissidenza politica, di come leggere le notizie che arrivano dalla cronaca attuale.

Dai banchi di scuola, il cinema ora arriva finalmente sullo schermo: il titolo dell’edizione 2026 è “Siamo il reale”, un invito a prendere in mano il proprio presente e a credere nella costruzione di un futuro migliore a partire da ciò che siamo realmente oggi. L'iniziativa fa parte del bando “Il cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza nazionale”, nel quadro del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola previsto dalla Legge Cinema e Audiovisivo del 2016, promosso da MIC - Ministero della Cultura e MIM - Ministero dell'Istruzione e del Merito ( cinemaperlascuola.istruzione.it ).

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