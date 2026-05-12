Sororanze festival

DONNE RIBELLI poetry happening

ultimo appuntamento al Parco delle Arti (PE)

giovedì 14 maggio 2026

Giovedì 14 maggio 2026 dalle 16:30 presso il Parco delle Arti di San Silvestro (Strada Provinciale San Silvestro, 97 – Pescara), si terrà l’ultimo appuntamento con il “Sororanze festival - rete di spazi e persone (storie di donne ribelli, raccontate, oggi)”. Ovvero donne che parlano di altre donne e di sé. Un progetto promosso dal WWTS/World Woman Talent System Abruzzo e organizzato da Bibliodrammatica aps, ideazione e direzione artistica a cura di Beniamino Cardines. Coordinamento: Margherita Bonfilio, Annarita Pasquinelli, Fabiola Nucci, Giuseppina Verdoliva.

Patrocinio della Provincia di Pescara, Comune di Pescara, Comune di Chieti, Comune di Loreto Aprutino. Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale - Regione Abruzzo.

Ottavo e ultimo appuntamento, ospiti del Sororanze Festival: Vittorina Castellano (scrittrice, drammaturga, promotrice culturale)/Gabriella Bosco (unica sindaca donna di Pescara) – Maria Gabriella Ciaffarini (poetessa, musicista, docente di filosofia)/Ipazia (filosofa, astronoma) – Francesca Di Giuseppe (giornalista, scrittrice)/Cocò Chanel (stilista).

A seguire “Donne ribelli – poetry happening” con: Giulia Madonna, Annarita Pasquinelli e Alessio Scancella, Cristina Bonabitacola, Antonella D’Arrezzo, Caterina Franchetta, Patrizia Splendiani, Lucia Coia, Mara Motta, Alessia Fatone, Tina Troiano, Manuela Di Dalmazi, Annamaria Di Lorenzo, Tommasa Primavera, Flora Amelia Suarez Cardenas, Maria Gabriella Ciaffarini, Francesca Di Giuseppe, Vittorina Castellano, e con Maria Carinta Naccarella (cabarettista), Rosamaria Binni (attrice), Raffaele Rubino (cantautore), Petronio Del Ponte (sculture), Margherita Bonfilio (saluti), modera Beniamino Cardines.

Margherita Bonfilio, WWTS Abruzzo: “Con il World Woman Talent System, promuoviamo l’organizzazione della prima edizione di Sororanze festival, cultura e socialità. Protagonista il valore delle donne, la loro presenza nella società contemporanea come multistrato di valenze, competenze, esperienze. Storie. Ringrazio personalmente, a nome di tutte noi donne, Beniamino Cardines e il suo infaticabile estro creativo.”

Beniamino Cardines, ideatore e direttore artistico: “In questi mesi di Sororanze abbiamo cercato di porre l’accento sul valore sociale della figura femminile. Immaginiamo una società liberata dagli stereotipi e dai luoghi comuni, in cui la parità sia costruita sul rispetto, sul dialogo, sulla reciprocità, sul valore riconosciuto. Crediamo che attraverso la cultura si possano continuamente rinnovare e formare coscienze e, allo stesso tempo, trovare parole nuove per sensibilizzare tutti i cittadini alle tematiche della parità di genere, al rispetto delle donne, alla giusta considerazione che promuova e maturi una convivenza sociale integrata a partire dalla cultura personale.”

Collaborano al progetto: WWTS/World Woman Talent System, Bibliodrammatica aps, AP/ArteProssima, Ci vuole un villaggio aps, La Casa di Cristina odv-ets, Ooops! (scrittura e narrazione), Eracle – Templari Federiciani aps e Caffè Letterari Federiciani, www.condividiamocultura.it, SL/SegnalazioniLetterarie, www.zaffiromagazine.it, Cipas Abruzzo, www.alternewspress.eu, #Distorsioni – la Poesia dialoga con l’Arte, SU/Sintassi Urbane – rivista letteraria, MLA/Museo Lettera d’Amore, Biblioteca sociale “M.Bonincontro” e Chieti Solidale srl, “I luoghi del buon incontro aps”, OPI/Orchestra Poetica Italiana, Parco delle Arti (San Silvestro PE) e Teatranti d’Abruzzo, Sinergie d’Arte, www.poesiafemminilesingolare.it, #pasquinellicasacultura, MaiArte aps.

Spazi coinvolti:

-Biblioteca sociale “M.Bonincontro” (CH Scalo)

-#pasquinellicasacultura (Pescara)

-Fondazione La Rocca (Pescara)

-MLA/Museo Lettera d’Amore (Torrevecchia Teatina - CH)

-Ci vuole un villaggio aps/Art_Gallery (Pescara)

-Sala Consiliare Comune di Loreto Aprutino (PE)

-Parco delle Arti (San Silvestro PE)

Programmazione novembre 2025>maggio 2026:

-giovedì 13 novembre 2025 ore 17 - Biblioteca sociale “M.Bonincontro” (CH Scalo):

Laura D’Angelo (docente Unimol, poetessa)/Saffo (poetessa) - Felicia Zulli (resp. biblioteca San Salvo)/Michela Murgia (scrittrice, drammaturga) - Alberta Giannini (Ass.Politiche Sociali Comune di Chieti)/Amanda Lear (artista) - Alessia Lacovara (psicologa, coach familiare)/Patty Pravo (cantante)

-venerdì 12 dicembre ore 20:40 - #pasquinellicasacultura (Pescara):

Giulia Madonna (architetto, poetessa)/Alda Merini (poetessa) - Giulia Di Giampaolo (docente, scrittrice)/ Gabrielle-Suzanne Barbot de Villeneuve (scrittrice) - Annalisa Potenza (docente, poetessa)/Sibilla Alleramo (poetessa) - Patrizia Splendiani (counselor relazionale)/Patty Smith (poetessa, cantante) - saluti Valeria Toppetti (Ass.Pari Opportunità Comune di Pescara)

-mercoledì 14 gennaio 2026 ore 17 - Fondazione La Rocca (Pescara):

Alessandra D’Ortona (docente, artista visiva)/Rosa Parks (attivista americana) - Nicoletta Di Gregorio (poetessa)/Maria Luisa Spaziani (poetessa) - Antonella D’Arrezzo (imprenditrice)/Lucrezia Borgia (nobildonna)

-venerdì 14 febbraio ore 17 - MLA/Museo Lettera d’Amore (CH):

Antonita Di Nisio (storico della letteratura)/Ildegarda di Bingen (genia) - Lucilla Sergiacomo (storico della letteratura)/Simone Weil (filosofa) - Monica Ferri (docente, grafologa)/Cristina Campo (poetessa)

-sabato 7 marzo ore 17 - Ci vuole un villaggio aps/Art_Gallery (Pescara):

Guia Marinelli (esperta Feldenkrais)/Raffaella Carrà (showgirl) - Mariangela Appignani (Pres.Ass.Gaia)/Florence Nightingale “la signora con la lanterna” - Annamaria Acunzo (docente, sommelier)/Frida Khalo (pittrice) - Florena Iavarone (docente, attrice)/Maria Montessori (pedagogista)

-giovedì 19 marzo ore 17 - Biblioteca sociale “M.Bonincontro” (CH Scalo):

Annamaria Di Lorenzo (poetessa)/Giovanna d’Arco - Maria Tommasa Primavera (poetessa)/Evita Peròn (attrice) - Maria Carinta Naccarella (cabarettista)/Cleopatra (regina) - Antonella Faieta (Pres.Naz Telefono Rosa)/Virginia Woolf (scrittrice)

-mercoledì 29 aprile ore 16:30 - Sala Consiliare Comune di Loreto Aprutino:

Margherita Bonfilio (scrittrice)/Madame Bovary (romanzo) - Alessandra Prospero (editrice, giornalista)/Oriana Fallaci (giornalista, scrittrice) - Zoraida Dolores (WWTS Italia)/Madre Teresa di Calcutta (santa) - Claudia Gaetani (scrittrice)/Mina (cantante) - Gruppo Artemisia Loreto Aprutino/Artemisia Gentileschi (pittrice)

-giovedì 14 maggio ore 17 - Parco delle Arti (San Silvestro PE):

Vittorina Castellano (scrittrice, drammaturga)/Gabriella Bosco (politica) - Francesca Di Giuseppe (giornalista)/Coco Chanel (stilista) - Maria Gabriella Ciaffarini (docente, musicista)/Ipazia di Alessandria (filosofa)

Incontri con ingresso gratuito.