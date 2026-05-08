Poste Italiane, a Chieti, Lanciano e Vasto tavoli filatelici per la Festa della Mamma

Poste Italiane celebra la Festa della Mamma con la colorata cartolina filatelica “Cara Mamma ti scrivo”.

provincia di Chieti la cartolina disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di Chieti Centro (via Spaventa), Lanciano (via Guido Rosato) e Vasto (via Giulio Cesare), oltre che sul sito Inla cartolina disponibile negli uffici postali con sportello filatelico di(via Spaventa),(via Guido Rosato) e(via Giulio Cesare), oltre che sul sito poste.it

Negli stessi uffici postali, inoltre, è disponibile il francobollo ispirato al brano “Ciao Mamma” di Jovanotti, emesso nei giorni scorsi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, e sabato 9 maggio dalle 8.30 alle 12.30 sarà allestito un tavolo filatelico, con cartoline tematiche dedicate e timbro a datario mobile.

L’impegno di Poste Italiane. Poste Italiane, oltre a celebrare la Festa della Mamma, supporta le dipendenti in modo costante attraverso una serie di programmi dedicati, corsi e iniziative a sostegno della parità di genere dei propri dipendenti e della genitorialità, perché le neomamme non debbano mai scegliere fra il desiderio di avere dei figli e quello di continuare a svolgere le loro attività professionali e intraprendere percorsi di crescita in azienda.

L’attenzione di Poste Italiane alla genitorialità è stata confermata dalla certificazione “Top Employers”, ottenuta per il settimo anno consecutivo, dedicata alle aziende che si distinguono per le migliori politiche di gestione delle risorse umane e si concretizza anche attraverso altre iniziative che accompagnano il dipendente durante il suo percorso. Alle neomamme, ma anche ai neopapà, Poste Italiane offre tra gli altri il percorso “Lifeed Genitori”, che ha l’obiettivo di valorizzare le competenze maturate durante l’esperienza genitoriale.

In provincia di Chieti sono 13 le dipendenti di Poste Italiane che in questi ultimi mesi hanno usufruito delle misure aziendali previste nell’ambito delle politiche della famiglia.