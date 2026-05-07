Premiazioni a 'DOCudì2026', il Concorso di cinema documentario

Per chi ama il cinema che racconta il reale, Pescara con #DOCudì2026 , il concorso di cinema documentario organizzato dall’A.C.M.A. – Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, offre l’opportunità di visionare un panorama variegato e multiforme della nostra società.

Giunto alla sua 13° edizione e con i suoi sei appuntamenti con opere in concorso e due eventi speciali distribuiti settimanalmente nel periodo dal 20 marzo al 09 maggio 2026, DOCudì con la formula del “festival diffuso”, consente al pubblico di vedere storie e linguaggi del documentario contemporaneo.

Il concorso con la sezione “Panorama Italiano”, presenta i documentari più significativi degli ultimi due anni con la partecipazione in sala di registi e sceneggiatori che si confrontano con il pubblico: un momento prezioso per riuscire a creare uno scambio di idee e di condivisione tra l’autore e il pubblico in sala.

Sabato 9 l’Auditorium Cerulli di Pescara ospita l’evento di chiusura e prima dell’Evento Speciale sapremo i nomi dei vincitori dell’edizione 2026.

Come nelle scorse edizioni, i premi assegnati sono due: il PREMIO del pubblico per il miglior documentario, scelto attraverso una Giuria Popolare formata dal pubblico, e il PREMIO per il miglior documentario Sociale, scelto dall’associazione ACMA.

DOCudì è un punto di riferimento nazionale per il documentario d’autore, capace di portare in Abruzzo opere che, in molti casi, hanno già calcato i principali festival italiani e internazionali, con la possibilità di avere sempre in sala l’autore con cui si instaura un confronto. DOCudì, nel panorama italiano di Festival e Concorsi, è una delle poche realtà ad occuparsi dei documentari d’autore.

Short Video presentazione (48’) https://youtube.com/shorts/I8-Ocyh_frA

sabato 09 maggio 2026 h 18:30 PREMIAZIONI - EVENTO SPECIALE:

in ANTEPRIMA REGIONALE ANIME VIOLATE di Matteo Balsamo

Donne e uomini, sedotti da profili falsi e promesse d’amore, restano intrappolati in una rete invisibile di manipolazioni psicologiche, isolamento e rovina economica. Non si tratta solo di raggiri finanziari, ma di ferite profonde che toccano la dignità, la fiducia, l’essenza stessa del legame umano.

“Anime Violate” racconta, con delicatezza e onestà, le storie vere di chi è stato sedotto e abbandonato da amori mai esistiti, da illusioni costruite con precisione da organizzazioni criminali che sanno colpire nel punto più vulnerabile.

SARA' PRESENTE IL REGISTA

INFO schede, sinossi, trailer, bio https://www.webacma.it/docudi2026-anime-violate/

Trailer https://www.facebook.com/share/v/1CAxssec68/

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DOCudì, giunto quest’anno alla 13° edizione è organizzato dall’A.C.M.A. - Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese, Una associazione culturale senza scopo di lucro nata nel dicembre 2000.

Costituita da volontari ha la finalità di promuovere la cultura cinematografica e multimediale attraverso la sua fruizione a vantaggio dei propri associati e dell'intera collettività. Si occupa di promuovere, organizzare e pianificare attività culturali in generale soprattutto attraverso l’organizzazione di festival, rassegne, cineforum o singole proiezioni.

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