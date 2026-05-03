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Ortona celebra il Perdono di San Tommaso, sfila il pannello all'uncinetto della Pro Loco San Salvo

redazione
Appuntamenti
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Ortona celebra la Festa del Perdono in onore di San Tommaso Apostolo e momento centrale Ã¨ il Corteo del Dono.
 
Un appuntamento che rappresenta lâ€™anima piÃ¹ popolare della cittÃ , legata a una tradizione antica fatta di semplicitÃ  e condivisione. Un tempo era il pane lâ€™offerta portata al Santo, oggi resta vivo lo stesso spirito: quello di una comunitÃ  che dona, partecipa e si riconosce nei propri simboli.
 
Al corteo sfila il pannello all'uncinetto dedicato proprio a San Tommaso realizzato dalle â€˜uncinettineâ€™ della Pro Loco San Salvo.
 
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