Ortona celebra il Perdono di San Tommaso, sfila il pannello all'uncinetto della Pro Loco San Salvo

Ortona celebra la Festa del Perdono in onore di San Tommaso Apostolo e momento centrale Ã¨ il Corteo del Dono .

Un appuntamento che rappresenta lâ€™anima piÃ¹ popolare della cittÃ , legata a una tradizione antica fatta di semplicitÃ e condivisione. Un tempo era il pane lâ€™offerta portata al Santo, oggi resta vivo lo stesso spirito: quello di una comunitÃ che dona, partecipa e si riconosce nei propri simboli.

Al corteo sfila il pannello all'uncinetto dedicato proprio a San Tommaso realizzato dalle â€˜uncinettineâ€™ della Pro Loco San Salvo.