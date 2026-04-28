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I motori non conoscono barriere, appuntamento a Ortona

redazione
Appuntamenti
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Il 17 Maggio, lâ€™ASD Mini Speed, in collaborazione con FISAPS e lâ€™Officina Aldo Zamponi, vi invita a una giornata all'insegna dellâ€™inclusione e dell'adrenalina!

Vogliamo che la pista sia di tutti. Per questo abbiamo preparato una flotta speciale:

5 Go Kart con comandi al volante: per guidare in totale autonomia.

2 Go Kart biposto: per vivere lâ€™emozione della velocitÃ  al fianco di un pilota esperto (ideale per chi non puÃ² o non se la sente di guidare).

Dove: Pista mini speed Ortona 

Orario: Dalle 11:00 alle 17:00

Buffet: Offerto a tutti i partecipanti utilizzatori!

Tel. 347-5851702 

LA PRENOTAZIONE Ãˆ OBBLIGATORIA
I posti sono limitati. Assicurati il tuo turno cliccando qui:
https://www.cloud32.it/GES/pub/iscrizioni/v2/corsieventi/personafisica/252033/1/DqjILoOgaxmh0BL9gRAh

Vi aspettiamo per scalfire l'asfalto insieme!

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