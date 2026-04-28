'Karting in Piazza', appuntamenti a Lanciano

«Siamo orgogliosi di poter annunciare che l’Automobile Club d’Italia ha assegnato a Lanciano una tappa della prestigiosa manifestazione ‘Karting in Piazza’ che ogni anno prevede solo nove appuntamenti sul territorio nazionale» esordisce così Mario Aloè, Presidente dell’Automobile Club provinciale di Chieti, alla presentazione dell’evento. «Si tratta di un format originale ideato da ACI Sport e che si svolge con grande successo dal 2013 ed ha raggiunto oltre 25.000 bambini in circa 100 manifestazioni in tutta Italia».

Ampia documentazione di questa attività decennale è presente nella Pagina Facebook dedicata: https://www.facebook.com/kartinginpiazza

«La nostra Amministrazione da sempre ha puntato sull'educazione stradale anche tra i più piccoli, per cui l'evento dell'ACI si sposa perfettamente con le nostre idee e i nostri progetti, coniugando divertimento, leggerezza e educazione civica» afferma Angelo Palmieri, assessore all'Istruzione del Comune di Lanciano.

«Trovo che questa sia un'ottima iniziativa per far conoscere alle giovani generazioni che cosa significa guidare un mezzo. Da piccoli sono avvenimenti che non si dimenticano per tutta la vita» è il commento di Paolo Bomba, assessore ai Lavori Pubblici, Mobilità e Traffico. «Sono esperienze formative e positive che avvicinano i bambini al mondo della mobilità su ruote».

La manifestazione, organizzata col supporto di ACI Sport SpA, si svolgerà in Piazza Plebiscito nei giorni 28 e 29 aprile 2026, nelle due mattinate dalle ore 9:00 circa alle ore 13:00 e nel pomeriggio del giorno 28.

L’iscrizione e la partecipazione sono del tutto gratuite.

Nello spazio, appositamente allestito con supporti tecnici avanzati, si prevede l’afflusso di circa 300 bambini, di età compresa tra i 7 ed i 9 anni, provenienti dalle Scuole Primarie di Lanciano che hanno aderito all’iniziativa, cui sarà insegnata in allegria l’educazione stradale.

Il tutto sotto la direzione di esperti tecnici Acisport e secondo uno sperimentato protocollo che prevede due fasi, una teorica ed una pratica, tenute da istruttori qualificati ed esperti.

Nella prima fase, puramente teorica, ci si concentrerà sulle nozioni fondamentali del codice stradale, della sicurezza e del rispetto delle regole in generale. A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’ambìto diploma di “Ambasciatore della sicurezza stradale” ed affidato il compito di diffondere, prima di tutto nelle rispettive famiglie, le “10 Regole d’oro della FIA per la Sicurezza Stradale”. Pochi efficaci consigli finalizzati ad aiutare gli automobilisti a migliorare il proprio stile di guida e a ricordare le responsabilità per se stessi, i passeggeri e tutti gli altri utenti della strada.

La parte pratica, invece, testerà immediatamente gli insegnamenti ricevuti: i bambini saranno invitati a districarsi su un percorso protetto, guidando un vero kart (il modello omologato dalla Federazione per gli stages formativi della Scuola Federale ACI Sport e per l’attività preagonistica), in questo caso a trazione elettrica, anche per enfatizzare l’attualissimo tema del rispetto dell’ambiente, ma opportunamente adattato e limitato per essere condotto in piena sicurezza fin dalle più tenere età e senza esperienze specifiche (velocità di punta paragonabile a quella di una bici, cinture di sicurezza, rollbar).

Durante questa prova pratica ognuno di loro sarà guidato e seguito da vicino da un istruttore che potrà facilmente fermare il kart indipendentemente dal bambino.

La parte didattica prevede il coinvolgimento anche di Campioni di Kart ed Automobilismo che, con il carisma derivante dalla loro attività sportiva, testimonieranno e spiegheranno in modo accattivante e coinvolgente come la conoscenza ed il rispetto delle regole siano indispensabili per salvaguardare l’incolumità propria ed altrui.

A tale proposito ha confermato la sua presenza alla prima giornata Antonio Piccioni, fresco vincitore del Campionato Europeo di Kart categoria KZ2 Masters, il quale racconterà ai piccoli avventori la propria esperienza e illustrerà il funzionamento dei dispositivi di sicurezza in dotazione ai piloti di kart.

Il messaggio che si vuol trasmettere ai piccoli può essere sintetizzato nel motto di molti piloti:”un secondo in meno in pista fa vincere una gara, un minuto in più in strada fa vincere la vita”.