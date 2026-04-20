NYUMBA di Francesco Del Grosso il 23 aprile a Pescara

#DOCudÃ¬ concorso di cinema documentario 13.a edizione

#Pescara dal 20 marzo al 09 maggio 2026

https://www.webacma.it/docudi-2026/



GiovedÃ¬ 23 aprile 2026 auditorium Cerulli Pescara h 18:45



NYUMBA di Francesco Del Grosso

ideato da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso e prodotto da Indaco Film con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission.



cinque migranti che hanno trovato Nyumba, casa, in Calabria, da dove narrano la quotidianitÃ di affetti e di vita, fatta di accoglienza e di speranza.



Â«Nyumba Ã¨ un bellissimo documentario su degli immigrati sopravvissuti a una tragedia. Noi contiamo sempre i morti, ma poi nessuno ci racconta cosa succede a quelli che sopravvivono: questo Ã¨ un documentario molto, molto bello, da questo punto di vistaÂ» cosÃ¬ Maurizio Nichetti.



INFO https://www.webacma.it/docudi2026-nyumba/



Il Concorso prosegue

giovedÃ¬ 30 aprile UN MILIONE DI GRANELLI DI SABBIA di Andrea Deaglio



giovedÃ¬ 07 maggio OGNI PENSIERO VOLA di Alice Ambrogi



sabato 09 PREMIAZIONI

fuori concorso EVENTO SPECIALE: film ANIME VIOLATE di Matteo Balsamo