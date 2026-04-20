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NYUMBA di Francesco Del Grosso il 23 aprile a Pescara

ideato da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso e prodotto da Indaco Film con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission

Appuntamenti
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#DOCudÃ¬ concorso di cinema documentario 13.a edizione
#Pescara dal 20 marzo al 09 maggio 2026
https://www.webacma.it/docudi-2026/

GiovedÃ¬ 23 aprile 2026 auditorium Cerulli Pescara h 18:45

NYUMBA di Francesco Del Grosso
ideato da Paola Bottero, diretto da Francesco Del Grosso e prodotto da Indaco Film con il sostegno della Fondazione Calabria Film Commission. 

cinque migranti che hanno trovato Nyumba, casa, in Calabria, da dove narrano la quotidianitÃ  di affetti e di vita, fatta di accoglienza e di speranza.

Â«Nyumba Ã¨ un bellissimo documentario su degli immigrati sopravvissuti a una tragedia. Noi contiamo sempre i morti, ma poi nessuno ci racconta cosa succede a quelli che sopravvivono: questo Ã¨ un documentario molto, molto bello, da questo punto di vistaÂ» cosÃ¬ Maurizio Nichetti.

INFO https://www.webacma.it/docudi2026-nyumba/

Il Concorso prosegue 
giovedÃ¬ 30 aprile UN MILIONE DI GRANELLI DI SABBIA di Andrea Deaglio

giovedÃ¬ 07 maggio OGNI PENSIERO VOLA di Alice Ambrogi

sabato 09 PREMIAZIONI
fuori concorso EVENTO SPECIALE: film ANIME VIOLATE di Matteo Balsamo

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