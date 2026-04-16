Al via “Fitoalimurgia – Le erbe che ci fanno bene!”: tradizioni, scienza e territorio

Ciclo formativo nell’ambito di attività legate alla natura e alle coltivazioni, promosso dal Comune di Fossacesia: prende il via “Fitoalimurgia – Le erbe che ci fanno bene!”, con un ricco calendario di appuntamenti che si terranno tutti i venerdì: 17 aprile; 8, 15, 29 maggio; 5, 12 e 23 giugno, con lezioni teoriche dalle ore 18:00 alle 20:00 e uscite in campo domenica 19 aprile e 24 maggio, dalle ore 8:00 alle 12:00, con ritrovo presso il Parco dei Priori in Viale San Giovanni in Venere.

Un percorso che unisce divulgazione scientifica, conoscenza del territorio e pratiche sostenibili, e che sta riscuotendo grande interesse tra cittadini e appassionati.

Tra gli appuntamenti in programma, venerdì 17 aprile alle ore 18:00, sempre presso il Parco dei Priori, si terrà la presentazione del volume “Etnobotanica in Abruzzo – Le piante nella tradizione popolare” di Aurelio Manzi, naturalista e botanico tra i maggiori esperti italiani del settore.

L’incontro rappresenta un’importante occasione per approfondire il legame millenario tra le comunità rurali e le piante spontanee, oggi sempre più centrale nei percorsi di sostenibilità e valorizzazione dell’identità locale.

Interverranno: Enrico Di Giuseppantonio, sindaco di Fossacesia; Marina Paolucci, consigliera comunale con delega all’Agricoltura; Lino Olivastri, editore; Aurelio Manzi, autore.

Nel corso dell’incontro sarà inoltre approfondito il valore dell’opera di Manzi, considerata una vera e propria enciclopedia di saperi: un lavoro che, con approccio scientifico e umanistico, raccoglie e preserva le tradizioni popolari legate alle piante in Abruzzo. Il volume documenta usi terapeutici, alimentari, artigianali e simbolici delle erbe spontanee, raccontati attraverso le testimonianze di contadini e pastori, arricchiti da nomenclature dialettali e da un ampio apparato fotografico. Un patrimonio culturale che rischia di scomparire e che il libro contribuisce a custodire e tramandare alle nuove generazioni, con uno stile accessibile sia agli esperti sia ai neofiti.

“La Fitoalimurgia rappresenta un’occasione concreta per riscoprire le nostre radici agricole e promuovere uno stile di vita più sostenibile, valorizzando le risorse naturali del territorio”, dichiara Marina Paolucci, Consigliera con delega all’Agricoltura e alla Città d'Identità.

“Queste iniziative rafforzano l’identità della nostra città e il legame con la tradizione, rendendo Fossacesia un punto di riferimento per la cultura del territorio e la sua valorizzazione”, afferma il sindaco Di Giuseppantonio.

La partecipazione è gratuita.