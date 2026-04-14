Chieti, i "supereroi" della scuola al seminario sull'inclusione

VenerdÃ¬ 17 aprile, dalle 14.30 alle 19.30, l'Auditorium Cianfarani del Museo La Civitella di Chieti ospita la IX edizione del seminario nazionale "I sentieri, i linguaggi, le voci dell'inclusione".

Un appuntamento che nel tempo Ã¨ diventato molto piÃ¹ di un momento formativo: uno spazio in cui la scuola si racconta attraverso le sue storie piÃ¹ autentiche, quelle che nascono nei corridoi, tra i banchi, negli incontri quotidiani capaci di cambiare il cammino delle persone.

Ad aprire i lavori sarÃ il maestro Antonio Greco, ideatore del progetto, seguito dai saluti istituzionali del dirigente scolastico Carlo Cappello.

Il programma offre un percorso denso e articolato: lo scrittore Eraldo Affinati parlerÃ di educazione e fiducia nelle nuove generazioni; Davide Tamagnini porterÃ una testimonianza sul valore dell'unicitÃ di ogni persona; Federica De Gasperis, nota sui social come "maestra Federica", affronterÃ il rapporto tra giovani, identitÃ digitale e profili fake. Carlo Scataglini e Silvia Palma racconteranno, con il progetto "Sliding Doors Inclusione", come anche una scelta apparentemente minima possa aprire sentieri inattesi nella vita di uno studente. Michele Mezzanotte rifletterÃ sulla fatica invisibile dell'insegnare; a chiudere sarÃ la scrittrice EspÃ©rance Hakuzwimana, con uno sguardo sulle identitÃ plurali nella scuola italiana di oggi.

Il seminario Ã¨ promosso dal Liceo scientifico â€˜Galileo Galileiâ€™ di Pescara, insieme all'Istituto Comprensivo 4 di Chieti, all'Istituto Comprensivo â€˜M. Brigidaâ€“Cuocoâ€™ di Termoli e all'Istituto Comprensivo 3 di Pescara.

Per informazioni: sentierinclusivi.galilei@gmail.com