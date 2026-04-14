Partecipa a Ortona Notizie

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Chieti, i "supereroi" della scuola al seminario sull'inclusione

redazione
Appuntamenti
Condividi su:

VenerdÃ¬ 17 aprile, dalle 14.30 alle 19.30, l'Auditorium Cianfarani del Museo La Civitella di Chieti ospita la IX edizione del seminario nazionale "I sentieri, i linguaggi, le voci dell'inclusione".

Un appuntamento che nel tempo Ã¨ diventato molto piÃ¹ di un momento formativo: uno spazio in cui la scuola si racconta attraverso le sue storie piÃ¹ autentiche, quelle che nascono nei corridoi, tra i banchi, negli incontri quotidiani capaci di cambiare il cammino delle persone.

Ad aprire i lavori sarÃ  il maestro Antonio Greco, ideatore del progetto, seguito dai saluti istituzionali del dirigente scolastico Carlo Cappello

Il programma offre un percorso denso e articolato: lo scrittore Eraldo Affinati parlerÃ  di educazione e fiducia nelle nuove generazioni; Davide Tamagnini porterÃ  una testimonianza sul valore dell'unicitÃ  di ogni persona; Federica De Gasperis, nota sui social come "maestra Federica", affronterÃ  il rapporto tra giovani, identitÃ  digitale e profili fake. Carlo Scataglini e Silvia Palma racconteranno, con il progetto "Sliding Doors Inclusione", come anche una scelta apparentemente minima possa aprire sentieri inattesi nella vita di uno studente. Michele Mezzanotte rifletterÃ  sulla fatica invisibile dell'insegnare; a chiudere sarÃ  la scrittrice EspÃ©rance Hakuzwimana, con uno sguardo sulle identitÃ  plurali nella scuola italiana di oggi.

Il seminario Ã¨ promosso dal Liceo scientifico â€˜Galileo Galileiâ€™ di Pescara, insieme all'Istituto Comprensivo 4 di Chieti, all'Istituto Comprensivo â€˜M. Brigidaâ€“Cuocoâ€™ di Termoli e all'Istituto Comprensivo 3 di Pescara.

Per informazioni: sentierinclusivi.galilei@gmail.com

Condividi su:

Seguici su Facebook