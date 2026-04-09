“Clima, città e futuro”, tre appuntamenti a Casoli per approfondire le sfide ambientali del nostro tempo

Il Comune di Casoli, in collaborazione con IAAP WWF, la Riserva naturale regionale/ Oasi WWF Lago di Serranella e il Circolo Legambiente Geo APS, promuove il ciclo di incontri pubblici “Clima, città e futuro”, una proposta dedicata a tutti i cittadini che vogliono comprendere e approfondire le cause delle principali sfide ambientali contemporanee.

Il programma prevede tre appuntamenti, che si terranno al Cinema Teatro di Casoli, alle ore 17:30, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza momenti di approfondimento e confronto su temi cruciali quali i cambiamenti climatici, la trasformazione delle città e i modelli di consumo sostenibile.

L’iniziativa nasce dalla necessità, condivisa dagli enti promotori, di diffondere una maggiore consapevolezza ambientale e di stimolare una riflessione collettiva sul futuro dei territori e delle comunità locali, attraverso il contributo di esperti e ricercatori.

Il ciclo si articola nei seguenti incontri:

11 aprile – “Cambio di clima e città”

Un approfondimento sul rapporto tra cambiamenti climatici e progettazione urbana, con particolare attenzione alruolo dell’architettura e dell’urbanistica nella costruzione di territori più resilienti e sostenibili.

24 aprile – “Fast fashion o moda sostenibile?”

Un’analisi dell’impatto ambientale e sociale dell’industria della moda e delle possibili

alternative legate al consumo responsabile.

8 maggio – “Cambiamenti climatici”

Un inquadramento scientifico del fenomeno climatico, con focus su cause, evidenze e impatti sugli ecosistemi e sui territori.

“Questo ciclo di incontri rappresenta un’importante occasione per informare e coinvolgere la comunità su temi che incidono direttamente sulla qualità della vita e sulle prospettive future del nostro territorio – dichiara Barbara Di Lauro, vicesindaco di Casoli – rafforzando il dialogo tra istituzioni, mondo scientifico e cittadini”.

Rebecca Virtù, presidente del Circolo Legambiente Geo APS, e Andrea Rosario Natale, direttore dell’IAAP WWF, invitano a partecipare sabato 11 aprile al primo incontro: “Dedichiamo questo primo appuntamento a un tema di stretta attualità: la capacità di adattamento di città e territori di fronte alle conseguenze estreme dei cambiamenti climatici. Quanto accaduto dimostra una fragilità del territorio e una crisi delle nostre infrastrutture. È necessario che problemi e soluzioni vengano affrontati con consapevolezza da amministrazioni e cittadini”.

Al primo incontro parteciperà Michele Manigrasso, architetto e dottore di ricerca in Architettura e Urbanistica. Direttore della rivista scientifica internazionale Seascape International Journal, svolge attività di ricerca sui temi ambientali orientati al progetto urbano e territoriale. Autore del volume La città adattiva. Il grado zero dell’urban design (Quodlibet, 2019 – reprint 2022), durante l’incontro affronterà il rapporto tra cambiamenti climatici e progettazione delle città, evidenziando come architettura e urbanistica possano contribuire alla costruzione di territori più resilienti e sostenibili.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza, alle scuole, alle associazioni e a tutti coloro che desiderano approfondire e comprendere meglio le dinamiche ambientali in atto (Per informazioni: 333 971 4613 - 327 2244824).