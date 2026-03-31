DOCudì2026 TRE VITE di Cristina Trio e Fabio Bobbio

#DOCudì2026 Pescara dal 20 marzo al 09 maggio 2026

Marzo Venerdì 20

Aprile Giovedì 02 - Giovedì 09 - Giovedì 16 - Giovedì 23 - Giovedì 30

Maggio Giovedì 07 - Sabato 09 Premiazioni / Evento speciale



Auditorium Cerulli la Casa delle Arti, Via Francesco Verrotti, 42, Pescara



giovedì 02 aprile 2026 h 18:45 in concorso

TRE VITE di Cristina Trio e Fabio Bobbio

tre Storie di fragilità umana e sofferenza, ma anche di un possibile futuro alternativo

Ha vinto il premio Fausto Antonucci al festival Lo Spiraglio.

La Giuria ha premiato il corto sottolineando come riesca a trasmettere un messaggio di speranza e inclusione.

È stato definito un lavoro “necessario” per abbattere lo stigma sociale che ancora circonda i disturbi psichiatrici



INFO https://www.webacma.it/docudi2026-tre-vite/

Sarà presente la regista Cristina Trio

PRENOTA il tuo posto gratuito https://luma.com/docudi2026