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Termini e Condizioni

DOCudì2026 TRE VITE di Cristina Trio e Fabio Bobbio

Giovedì 2 aprile 2026 h 18:45

Appuntamenti
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#DOCudì2026 Pescara dal 20 marzo al 09 maggio 2026

Marzo Venerdì 20
Aprile Giovedì 02 - Giovedì 09 - Giovedì 16 - Giovedì 23 - Giovedì 30
Maggio Giovedì 07 - Sabato 09 Premiazioni / Evento speciale

Auditorium Cerulli la Casa delle Arti, Via Francesco Verrotti, 42, Pescara

giovedì 02 aprile 2026 h 18:45 in concorso
TRE VITE di Cristina Trio e Fabio Bobbio
tre Storie di fragilità umana e sofferenza, ma anche di un possibile futuro alternativo

Ha vinto il premio Fausto Antonucci al festival Lo Spiraglio. 
La Giuria ha premiato il corto sottolineando come riesca a trasmettere un messaggio di speranza e inclusione. 
È stato definito un lavoro “necessario” per abbattere lo stigma sociale che ancora circonda i disturbi psichiatrici 

INFO https://www.webacma.it/docudi2026-tre-vite/

Sarà presente la regista Cristina Trio 

PRENOTA il tuo posto gratuito https://luma.com/docudi2026

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