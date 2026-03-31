Salvalibro torna a Ortona: 3 libri a 10€ e sconti per chi dona libri e diffonde cultura

Dopo il grande successo delle passate edizioni e le tappe tra Abruzzo e Lombardia, Salvalibro torna a Ortona con un nuovo appuntamento dedicato agli amanti dei libri vintage.

L’evento si terrà da venerdì 24 a domenica 26 aprile 2026, dalle ore 10:00 alle 13:00 e dalle 17:00 alle 20:00, presso “Lo Spazio di Liberìa”, lo spazio eventi della libreria ortonese Liberìa, in Corso Matteotti 30 (di fronte alle Poste centrali). L’ingresso è libero.

Salvalibro è il mercato itinerante dedicato ai libri vintage, nato da un’idea di Sergio Malavasi di Maremagnum.com, in collaborazione con l’Associazione Maremagnum Librorum di Milano, la stessa che organizza “Vecchi Libri in Piazza” dal 1995.

Dopo aver conquistato lettori e collezionisti in diverse città, Salvalibro torna in Abruzzo con l’obiettivo che ne ha decretato il successo: avvicinare nuovi lettori alla lettura e promuovere il riuso consapevole dei libri.

Durante l’evento, i visitatori potranno scegliere tra migliaia di libri vintage, accuratamente selezionati per qualità e varietà da Liberìa insieme a Maremagnum.com, punto di riferimento per la compravendita di libri d’epoca.

Tra le iniziative proposte, torna la promozione “3 libri a soli 10€”, affiancata da una formula ancora più vantaggiosa per chi porta con sé libri usati in buono stato: consegnandone almeno tre, si riceverà un buono sconto da utilizzare durante la manifestazione.

(Non si accettano libri scolastici, enciclopedie o volumi in cattive condizioni.)

Confermata anche la promozione Under 30: i visitatori con meno di 30 anni potranno acquistare 4 libri a soli 10€, un invito concreto a scoprire il piacere della lettura e iniziare una collezione di libri vintage.

Salvalibro non è solo un mercato, ma un progetto culturale che unisce passione, sostenibilità e divulgazione. L’obiettivo è dare una seconda vita ai libri e stimolare la lettura, offrendo cultura a prezzi accessibili in un ambiente accogliente e ricco di storie.

Un’occasione per scoprire nuovi autori, riscoprire grandi classici e vivere tre giornate interamente dedicate ai libri.

Dettagli dell’evento

Data: 24–26 aprile 2026

Orari: 10:00–13:00 / 17:00–20:00

Luogo: “Lo Spazio di Liberìa”, Corso Matteotti 30, Ortona

Ingresso: libero

Per ulteriori informazioni: www.salvalibro.com

Contatti stampa

Marco Bosio

Maremagnum

Email: stampa@maremagnum.com

Tel: +39 340 9240806