«Abbiamo già dimenticato la pandemia?», l'incontro a Miglianico

Il circolo ACLI di Miglianico, in collaborazione con il Comune e la Pro Loco, organizza per domenica 15 marzo, alle ore 17.00, un importante momento di riflessione pubblica presso la Casa delle Monache in via Sud. L’incontro, dal titolo «Abbiamo già dimenticato la pandemia? – Covid, influenza, infezioni respiratorie: cos’è cambiato e cosa possiamo fare?», mira a fare il punto sulla situazione sanitaria attuale, unendo l'approfondimento scientifico alla narrazione artistica.

Ospite d'onore della serata sarà il Dott. Francesco Ricci, infettivologo della Asl Lanciano Vasto Chieti e figura di riferimento per il territorio. Il ritorno del dott. Ricci a Miglianico segna una sorta di continuità nel dialogo con la cittadinanza: il medico è stato infatti già due volte ospite della comunità miglianichese per trattare il tema delle malattie infettive. La prima volta intervenne in un clima di ignara attesa poco prima dell’esplosione dell’emergenza Covid; la seconda, all’indomani della fase critica, per guidare la comunità nella delicata ripartenza. In questo terzo incontro, Ricci analizzerà l’evoluzione dei virus respiratori e le strategie di prevenzione necessarie oggi, in un mondo post-emergenziale.

Accanto all'aspetto medico, l’evento darà spazio alla cultura con la presentazione-spettacolo del libro «Tele e ragnatele – Storia di una rinascita» di Alfredo Scogna. Artista poliedrico e musicista, Scogna presenterà un’opera che è molto più di un racconto autobiografico: è un viaggio intimo attraverso la fragilità e la forza dello spirito umano. Lo spettacolo, tratto dal libro, alternerà parole e musica per narrare una storia di superamento del dolore e riscoperta della vita, offrendo una prospettiva emotiva e catartica strettamente legata al tema della resilienza.

L’incontro sarà moderato da Antonello Antonelli, presidente provinciale delle ACLI di Chieti, che coordinerà il dibattito tra gli ospiti e il pubblico.

«Questo incontro - spiega il presidente del circolo Acli di Miglianico, Cinzia De Lutiis - nasce dalla volontà di non abbassare la guardia, ma anche dal bisogno di ritrovarci come comunità per elaborare ciò che abbiamo vissuto. Desidero ringraziare di cuore il sindaco, Fabio Adezio, l’Amministrazione Comunale e la Pro-Loco per il sostegno costante e la preziosa vicinanza. Solo attraverso la collaborazione tra le associazioni e le istituzioni possiamo offrire ai cittadini strumenti di consapevolezza e momenti di crescita culturale così significativi».