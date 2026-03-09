Premio Letterario 'Macondo', al via il concorso per "Racconti Lampo"

La Scuola Macondo – l’Officina delle Storie indice la V edizione del Premio Letterario Macondo per Racconti Lampo, un concorso che celebra la sintesi e la potenza della narrazione breve. L’iniziativa è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri maggiorenni al 1° gennaio 2026, i quali possono partecipare inviando un unico racconto a tematica libera, edito o inedito, della lunghezza massima di 5000 caratteri spazi inclusi. Gli elaborati devono pervenire in forma anonima all'indirizzo premiomacondo@gmail.com entro la mezzanotte del 12 aprile 2026.

Il primo classificato riceverà una Targa di Merito e un premio di 500 euro lordi, mentre al secondo e al terzo classificato verrà consegnata la Targa di Merito; la Scuola Macondo assegnerà inoltre due borse di studio per i propri corsi ai partecipanti più meritevoli. La giuria d’eccezione, composta da Marco Marrucci, Kristine Maria Rapino, Giampaolo Rugo, Loretta Santini, Francesca Scotti e Paolo Zardi, valuterà le opere con giudizio inappellabile.

La cerimonia di premiazione si svolgerà sabato 20 giugno a Francavilla al Mare, durante il Festival delle Narrazioni organizzato in collaborazione con il Comune, e la presenza dei vincitori sarà condizione necessaria per l'assegnazione dei premi.

L'organizzazione e la segreteria del premio sono di Sara Caramanico, che ha commentato così l'apertura dei lavori: "Il Premio Macondo per Racconti Lampo giunge alla sua quinta edizione con l'obiettivo di dare voce a chi sa racchiudere interi mondi in poche righe. La segreteria è pronta ad accompagnare gli autori in questo percorso, convinti che anche quest'anno la qualità e l'originalità delle proposte sapranno stupire la giuria e il pubblico del Festival".

Per ogni informazione è possibile contattare il numero 3201775781; è possibile scaricare il bando su https://www.scuolamacondo.it/premio-macondo/