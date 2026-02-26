I Giuristi Cattolici promuovono un confronto pubblico sul referendum costituzionale sulla giustizia

L’Unione Giuristi Cattolici Italiani (UGCI) - sezione di Chieti - promuove un confronto pubblico sui temi centrali del prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia.

L’iniziativa si terrà giovedì 26 febbraio 2026, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, presso la Sala Consiliare della Provincia di Chieti.

La conferenza–dibattito, dal titolo “Referendum costituzionale sulla riforma della giustizia: le ragioni del sì e del no”, intende offrire alla cittadinanza, agli studenti e agli operatori del diritto un momento di approfondimento serio e pluralista sulle principali posizioni in campo, favorendo un confronto fondato su argomentazioni giuridiche e istituzionali.

«Come Giuristi Cattolici – dichiara il Presidente UGCI Chieti, Prof. Michele Cascavilla – riteniamo doveroso promuovere occasioni di dialogo e di confronto rispettoso su temi che incidono sull’assetto costituzionale del Paese. Il nostro obiettivo non è sostenere una parte, ma contribuire a una riflessione consapevole e informata, mettendo a confronto voci autorevoli che rappresentano posizioni diverse».

L’evento, aperto al pubblico, è organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Avvocati di Chieti e con il patrocinio della Provincia di Chieti.

Interverranno il Dott. Angelo Bozza, già Presidente del Tribunale di Pescara, rappresentante del Comitato “Giusto dire no”; l’Avv. Italo Colaneri, Presidente della Camera Penale di Chieti, rappresentante del “Comitato per il sì” dell’Unione Camere Penali Italiane. Modererà il dibattito il dott. Italo Radoccia, giudice del Tribunale di Vasto.

L’evento è accreditato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti con l’attribuzione di 2 crediti formativi professionali.