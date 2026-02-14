'Collisioni'. Rossini vs Raffaella CarrÃ  il 6 marzo a Francavilla al Mare

Torna Collisioni, il progetto ideato dallâ€™associazione IdentitÃ Musicali che mette in dialogo mondi musicali solo apparentemente lontani, esplorando affinitÃ e contrasti tra musica classica e musica leggera. Il nuovo appuntamento Ã¨ in programma venerdÃ¬ 6 marzo alle ore 21 nell'ormai consueta cornice dellâ€™Auditorium Sirena di Francavilla al Mare, con una nuova coppia: Rossini vs Raffaella CarrÃ . Cosa succede quando lâ€™opera buffa incontra la televisione, la lirica si specchia nel varietÃ e lâ€™ironia diventa linguaggio universale? Nasce una Collisione allâ€™insegna dellâ€™intelligenza e della leggerezza.

Da un lato Gioachino Rossini, genio musicale capace di raccontare lâ€™animo umano con arguzia; dallâ€™altro Raffaella CarrÃ , icona pop autoironica e rivoluzionaria, simbolo di libertÃ e orgoglio di diversitÃ . Cercando di non prenderci mai troppo sul serio, questa Collisione vi trascinerÃ dallâ€™opera rossiniana â€“ emblematica La Cenerentola, racconto di riscatto e identitÃ â€“ fino allâ€™energia contagiosa della CarrÃ , tra ammiccamenti e allegria. Un viaggio musicale che dimostra come lâ€™intrattenimento possa raccontare tematiche delicate con il sorriso giusto.

Collisioni â€“ Rossini vs Raffaella CarrÃ Ã¨ un concerto narrato che abbatte le barriere tra i generi, invitando il pubblico a prendere posizione e a lasciarsi coinvolgere. Protagonisti della serata saranno lâ€™Ensemble Baccano, diretto dal maestro Paolo Capanna, con la narrazione affidata ad Alfredo Bruno, voce ormai familiare del format Collisioni. Nella parte di Raffaella CarrÃ ci sarÃ la cantante Brigida Carbone insieme al baritono Daniele Di Nunzio per Rossini.

I biglietti sono disponibili nei rivenditori del circuito Ciaotickets e al link https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/collisioni-rossini-vs-raffaella-carr-26. Gli eventi sono realizzati grazie al sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Francavilla. Grafiche di Marco Antonetti.