La Sacra Ampolla di Ortona in pellegrinaggio al Volto Santo

L'Associazione culturale "ANNO DOMINI 1566", in collaborazione con la Basilica Concattedrale San Tommaso apostolo e con il Patrocinio della Città di Ortona, comunica che la Sacra Ampolla sarà ospitata presso la Basilica del Volto Santo a Manoppello il prossimo 7 e 8 marzo 2026.

Si legge in una nota: "L'ampolla contenente la Reliquia del Sangue sgorgato il 13 giugno 1566 dall'affresco custodito nell'Oratorio del Crocifisso di Ortona, verrà portata in uno dei luoghi più sacri e più visitati della cristianità.

Il “Velo” custodito nel piccolo paese ai piedi del massiccio della Majella, attesta il primo attimo della Resurrezione di Nostro Signore Gesù Cristo, in cui troviamo notizie nel capitolo 20 dell'evangelista Giovanni. Nel marzo 2025, la reliquia è stata ospitata nelle città che hanno una particolare venerazione della Passione del Signore come Lanciano, Sulmona e Vasto. Tanti fedeli hanno fatto visita e pregato dinanzi al reliquiario di scuola veneziana, contenente la piccola ampollina dov'è custodito il Sangue del S.S.Crocifisso, legato all'incursione turca del XVI secolo. Il “miracolo” avvenuto davanti alle monache cistercensi di clausura, presagì l'invocata protezione del cielo; infatti quando i Turchi entrarono ad Ortona, trovarono la città deserta, la misero a ferro e fuoco ma il convento miracolosamente fu risparmiato.

La "Peregrinatio Sacrae Ampullae" ha come obiettivo di far riscoprire la nostra Reliquia dopo decenni di oblio, e di creare così un nuovo legame con la nostra Città, favorendo anche un un ritorno di turismo religioso, sia verso l'Oratorio del Crocifisso che conserva questa Reliquia e l'annessa Chiesa di Santa Caterina d'Alessandria, sia verso Basilica di San Tommaso, che custodisce le spoglie mortali dell'Apostolo. Il Volto Santo e la Sacra Ampolla saranno visibili insieme in un “evento unico” e irripetibile con la speranza di suscitare nel cuore del pellegrino la pace e la contemplazione della Sua Passione, Morte e Resurrezione.

La Reliquia arriverà presso il Santuario alle ore 16,30 di sabato 7 marzo per poi ripartire domenica 8 alle ore 18.30 per Ortona. Durante la sua permanenza i padri cappuccini cureranno i riti sacri, scanditi da preghiere comunitarie e celebrazioni eucaristiche".