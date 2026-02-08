'Cene Letterarie' della 'd'Annunzio', l'università incontra il territorio

L’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara promuove un nuovo incontro della III edizione delle Cene Letterarie, progetto dal titolo: “La Metamorfosi del Mondo”, edizione diretta da Andrea Pitasi e Tiziana Pietrangelo, docenti della d’Annunzio. Il prossimo appuntamento sarà martedì 10 febbraio 2026, a partire dalle ore 18.30.

A illustrare il tema “Tra algoritmi e sostenibilità: la rivincita del capitale intellettuale”, sarà Barbara Iannone, professoressa di Economia aziendale, introdotta da Filippo Angelucci, architetto e docente del medesimo Ateneo.

Il pomeriggio sarà articolato in momenti diversi: si partirà da una visita guidata al CLAP Museum, in via Nicola Fabrizi 194, a Pescara; a seguire, ci sarà la relazione ed il buffet a base di eccellenze e prodotti tipici abruzzesi, accompagnati da vini DOC del territorio, presso la Pescara Wine – Enoteca Regionale d’Abruzzo, adiacente al museo. In chiusura, la band UdA Mr Feynman e la Goody Swing con Cecilia Serafini, allieteranno il pubblico con musica e ballo live.

In un’epoca in cui gli algoritmi orientano sempre più le decisioni collettive e individuali, dai mercati finanziari alla pianificazione urbana, fino alle scelte quotidiane ed in cui ogni decisione sembra dover essere giustificata secondo criteri definiti “sostenibili”, termine ormai tra i più “abusati” nel linguaggio comune, quale spazio resta al capitale intellettuale? Da questo interrogativo prende avvio la riflessione. Il focus sarà dedicato, come sottolinea Barbara Iannone, relatrice della serata, ad “un’attenzione particolare sulla reale ricchezza dell’invisibile, presente in ogni contesto, lavorativo e non”, affrontata in chiave aziendalistica e orientata alle logiche della misurazione.

Le “Cene Letterarie UdA” nascono con l’obiettivo di coniugare approfondimento scientifico e confronto interdisciplinare in una formula accessibile e coinvolgente, aperta soprattutto a un pubblico non universitario. Lo spirito dell’iniziativa è quello di portare la ricerca ed i professori fuori dall’ambiente Università, favorendo la divulgazione scientifica e il dialogo con le comunità diverse. I precedenti appuntamenti hanno registrato una partecipazione numerosa, segno dell’interesse per “un format che unisce scienza, cultura e socialità”, conclude la professoressa Pietrangelo.

Per partecipare al buffet è richiesta la prenotazione via email all’indirizzo: cervas@unich.it (sarebbe preferibile entro lunedì 9 febbraio, ore 12,00).