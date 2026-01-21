Polizia Locale in festa, a Ortona l'appuntamento regionale

Momento di confronto ma anche consapevolezza dei risultati raggiunti al termine di un percorso iniziato 13 anni fa con la legge regionale. La Polizia Locale abruzzese si è ritrovata ad Ortona per festeggiare insieme il santo patrono del Corpo, San Sebastiano.

L’appuntamento annuale vuole essere, nelle intenzioni dell’assessore regionale Roberto Santangelo, un’occasione per misurare lo stato di salute del corpo di polizia “più vicino ai cittadini”. E vista la partecipazione e il senso di appartenenza mostrato nella cerimonia di Ortona, i segnali “sono più che incoraggianti”.

“Il sistema della polizia locale regionale – ha detto l’assessore – sta crescendo di anno in anno, ma soprattutto sta crescendo la consapevolezza dei cittadini e degli operatori stessi di come la polizia locale abbia assunto connotati diversi da quelli tradizionali con competenze più ampie e impegnative in grado di diffondere sul territorio la cultura della sicurezza. L’appuntamento di oggi di Ortona, destinato a ripetersi nei prossimi anni in città diverse della nostra regione, vuole dunque essere l’occasione per un momento di riflessione sulla strada finora percorsa e su quella che ci attende nell’immediato per la crescita di un corpo al quale il legislatore nazionale e regionale ha conferito non poche competenze”.

In questo percorso un valore importante di crescita è la formazione. L’assessore Santangelo ha battuto molto su questo punto, “perché senza formazione non è possibile pensare ad una crescita professionale in grado di venire incontro alle richieste dei cittadini e delle amministrazioni comunali. La nostra idea è di intensificare questo settore, con la creazione di una scuola con un programma annuale”.

A fare gli onori di casa il sindaco di Ortona, Angelo Di Nardo, che ha parlato di riconoscimento per la città di Ortona e di valorizzazione del lavoro svolto dal corpo municipale della città e dall’amministrazione stessa nello gestire la scorsa primavera l’arrivo dell’Amerigo Vespucci al porto di Ortona.

La cerimonia, che si è svolta al Teatro Tosti condotta dal giornalista Stanislao Liberatore, ha visto la premiazione, tra onorificenze e benemerenze, di 80 agenti di polizia locale dei diversi comuni della regione che si sono contraddistinti nella loro attività quotidiana di presidio e sicurezza del territorio.