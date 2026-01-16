Celebrazioni regionali per San Sebastiano Patrono della Polizia Locale, appuntamenti a Ortona

Ortona ospita, martedÃ¬ 20 gennaio 2026, le celebrazioni regionali in onore di San Sebastiano Martire, patrono della Polizia Locale.

Sono previsti appuntamenti religiosi e civili dedicati alla tradizione, alla devozione e al riconoscimento del servizio svolto quotidianamente dalle donne e dagli uomini della Polizia Locale.

Una celebrazione ricca di momenti solenni che coinvolgerÃ istituzioni, autoritÃ e cittadini.

Nel programma spiccano:

domenica 18 gennaio, ore 9,30 3Â° Palio di San Sebastiano al Porto di Ortona a cura della Lega Navale Italiana - Sezione Ortona e Asd Horton Remex

martedÃ¬ 20 gennaio ore 15 ritrovo autoritÃ al Teatro Tosti, ore 15,30 consegna Benemerenze, ore 17,30 corteo con i Gonfaloni verso la Cattedrale di San Tommaso, ore 18,30 solenne Santa Messa celebrata dal Vescovo Emidio Cipollone, ore 19,30 Processione con la statua di San Sebastiano con accompagnamento della Banda â€˜CittÃ di Ortonaâ€™, ore 20,30 Incendio delle Girandole in piazza San Tommaso - Il ciclista, l'arrotino e il vaporetto a cura della Pirotecnica Ortonese