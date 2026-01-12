L'abruzzese Davide Lupinetti trionfa al Festival del Cinema di Pechino con 'Panda Verde'

“Panda Verde”, cortometraggio diretto dall'abruzzese Davide Lupinetti, trionfa al Festival del Cinema di Pechino. Premi anche per fotografia, musica e interpretazione. Omaggio all’Abruzzo nella rassegna speciale “Pohetang”.

La “pellicola” “Panda Verde”, diretta da Davide Lupinetti e prodotto da storyREC, ha ottenuto importanti riconoscimenti all’interno del Festival del Cinema di Pechino. L’opera è stata premiata nelle categorie Miglior Cortometraggio, Migliore Colonna Sonora al Maestro Marcos Marcelli, Miglior Attore a Terenzio Ciafardo, alla Migliore Attrice Maya Barretta e Miglior Premio alla Fotografia, assegnato ad Adamo Di Loreto.

Il progetto ha inoltre potuto contare sul patrocinio della Abruzzo Film Commission, a conferma dell’attenzione e del sostegno riservati alle produzioni che valorizzano il territorio regionale.

Il regista è arrivato a Pechino pochi giorni dopo la conclusione ufficiale del festival. Per questo motivo, lo staff della manifestazione ha scelto di prolungare idealmente i festeggiamenti organizzando, insieme agli studenti di cinema, una rassegna speciale intitolata “Pohetang”. Nel corso dell’evento sono stati proiettati tutti i cortometraggi di Davide Lupinetti, incluso “Caro Pirandello, avevi torto” e, al termine delle proiezioni, sono stati consegnati ufficialmente i premi ottenuti da Panda Verde.

Durante la rassegna, agli studenti e al pubblico è stato chiesto all’autore di raccontare l’Abruzzo, territorio che ha suscitato grande interesse e autentico entusiasmo. Gli organizzatori hanno dichiarato di essersene innamorati attraverso le immagini del videoclip dedicato a Ennio Morricone girato alla Torre di Cerrano, del cortometraggio a Città Sant’Angelo e dello stesso Panda Verde.

Quest’ultimo è stato realizzato nei territori delle quattro province abruzzesi, con una particolarità significativa: Pescara è l’unica provincia in cui le riprese si sono svolte direttamente nel capoluogo, e non in un comune della provincia.

Un riconoscimento internazionale che conferma il valore artistico del progetto e, al tempo stesso, la forza del cinema come strumento di promozione culturale e territoriale dell’Abruzzo nel mondo.