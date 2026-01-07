Lotteria Italia, i biglietti vincenti venduti in Abruzzo

Biglietti vincenti della Lotteria Italia in Abruzzo: venduti a Pescara due tagliandi da 100.000 euro.
Lâ€™estrazione, come da tradizione, Ã¨ avvenuta nella serata del 6 gennaio, nell'ambito del programma tv di Rai 1 â€˜Affari tuoiâ€™. Il premio principale, da 5 milioni di euro, Ã¨ stato abbinato a un biglietto venduto a Roma.
La serie e i numeri dei due biglietti venduti a Pescara: A 476470 e S 463626.
Sempre in Abruzzo un premio da 50.000 euro per un tagliando venduto a San Salvo (P 361311).
Infine, premi â€˜minoriâ€™ da 20.000 euro a Chieti (N 155198), Poggiofiorito (Z 218184), Oricola (T 463313), Morro dâ€™Oro (R 038547), Mosciano Santâ€™Angelo (C 244384) e Giulianova (T 488461).