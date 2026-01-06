'Parapatteppace', doppio appuntamento a Orsogna

Un doppio appuntamento speciale al Teatro Comunale Camillo De Nardis di Orsogna per la Rassegna di Teatro Dialettale, organizzata da I Guardiani dell'Oca con la direzione artistica di Zenone Benedetto.

Sabato 10 gennaio alle ore 21 e domenica 11 gennaio alle ore 17.30 assisteremo a “Parapatteppace”, frizzante e divertente commedia della storica e celebre compagnia dialettale di Orsogna, Il Teatro di Plinio, con la regia di Fabio Di Cocco. La commedia è ambientata negli anni Sessanta in un piccolo paese abruzzese e racconta vicende e accadimenti di una campagna elettorale per l’elezione del sindaco. Nella piazza cittadina, luogo simbolo della vita sociale del paese, comizi, pettegolezzi, litigi e scherzi animano le giornate dei cittadini. Ogni personaggio cerca di ottenere consensi per il proprio partito, intrecciando interessi, rivalità e aspirazioni personali. In questo contesto nascono nuovi amori, si spartiscono eredità e si sviluppano situazioni comiche e paradossali, fino al tanto atteso giorno delle elezioni. La domanda che accompagna lo spettatore fino alla fine è: chi vincerà?

La commedia, pur mantenendo un tono leggero e divertente, offre anche uno spaccato della vita di comunità, mostrando le dinamiche sociali, l’influenza della politica locale e i comportamenti umani universali. Il linguaggio diretto e popolare della commedia richiama la tradizione teatrale abruzzese e italiana del teatro comico di piazza. La comicità nasce sia dai contrasti tra i personaggi, sia dagli equivoci, dai pettegolezzi e dagli intrighi che si sviluppano nel corso della vicenda. Nonostante il tono leggero, l’opera offre spunti di riflessione sulle dinamiche sociali, sul potere locale e sul comportamento umano senza mai risultare didattica o moralista ed essendo accessibile e coinvolgente per il pubblico di tutte le età. I protagonisti rappresentano diversi tipi umani riconoscibili, ciascuno con le proprie ambizioni, paure e desideri e arricchiscono la trama con episodi divertenti, pettegolezzi e rivalità.

Pietro Lu Lupinare (Luciano Ciancio) è un osservatore imparziale delle dinamiche cittadine. Achille (Antonio Di Sario), marito di Clotilde (Menina Santo), organizza la campagna elettorale della lista Campanile, la lista dei Signori, mentre le amiche Delia (Carmen Auriti) e Clelia (Maria Domenica di Marco) organizzano quella per la lista Ciclamino, il partito del popolino. Con loro una Madre superiora, donna dalla fervente fede religiosa e politica (Luciana Roberti), un presidente di seggio elettorale e gli oratori delle opposte fazioni.

La regia di Fabio Di Cocco valorizza la comicità naturale dei personaggi, la scansione dei tempi e la vivacità della piazza come spazio scenico.

Vi aspettiamo numerosi!

POSTO UNICO € 12.00

Per info e prenotazioni (si può prenotare anche via whatsapp) cell. 3346652279

I biglietti sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro Comunale di Orsogna e on line sul circuito ciaotickets

ORARI BIGLIETTERIA:

LUN/MART/GIOV/VEN: 10.00 – 13.00

MERCOLEDI’ 16.00 – 18.00

E DA 1H PRIMA DI OGNI SPETTACOLO