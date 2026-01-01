Un concerto di buoni propositi – V edizione a Francavilla al Mare

L’appuntamento con il tradizionale Concerto dei Buoni Propositi, targato Identità Musicali, torna martedì 6 gennaio alle ore 18.30, nell’Auditorium Sirena di Francavilla al Mare con una quinta edizione che sa di festa, musica e allegria. Il 2026 verrà accolto con una domanda: “Che cosa facciamo del passato? Lo dimentichiamo per fare spazio al nuovo oppure lo ascoltiamo per costruire il futuro?”, alla quale i musicisti dell’Ensemble Baccano proveranno a rispondere con le note.

Il Concerto dei Buoni Propositi si conferma un modo originale e ironico di salutare l’inizio dell’anno nuovo: un concerto che mette in dialogo memoria e innovazione, passato e presente, trasformando le sorprese dell’anno appena concluso in energia per affrontare il 2026 con una “baccanosissima risata”. Ma la vera sorpresa finale della serata, e al tempo stesso il più autentico augurio per l’anno nuovo, sarà l’annuncio ufficiale dell’intero calendario dei concerti dell’Orchestra per il 2026: un momento attesissimo che svelerà al pubblico tutti gli appuntamenti della prossima stagione, aprendo simbolicamente l’anno con una promessa di musica, incontri e nuovi progetti sul territorio.

Protagonisti della serata i musicisti dell’Ensemble Baccano, diretti da Daniele Ruffino, che apriranno il programma con due brani capaci di “rubare” al passato per reinventarlo. Il Trittico Botticelliano di Ottorino Respighi trasporterà il pubblico in una suggestiva galleria rinascimentale, mentre il Pulcinella di Igor Stravinskij sarà un vortice di danze, ironia e vitalità. A fare da intermezzo tra i due brani, una nuovissima composizione di Paolo Capanna dedicata al simbolo dell’Ensemble, il Germano Reale: una storia in musica dove Marengo, un giovane germano reale, viaggia affrontando le sue paure alla ricerca della propria vera identità.

L’evento è stato realizzato grazie al sostegno del Ministero della Cultura e del Comune di Francavilla al Mare. Grafiche di Marco Antonetti. I biglietti sono disponibili su Ciaotickets (presso rivenditori autorizzati o online al link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/un-concerto-di-buoni-propositi-edizione-v e fisicamente in vendita anche presso Farmacia Bruno a partire da lunedì 29 dicembre fino a lunedì 5 gennaio (chiuso il 1° gennaio) nella fascia oraria 16-20. Costi dei biglietti: € 10 intero, € 7,50 convenzionati, € 5 under 25 (+ € 1 prevendita online).