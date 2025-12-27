'Francavilla allâ€™Opera', quinta edizione: debutta la "Cavalleria Rusticana" allâ€™Auditorium Sirena

Il Comune di Francavilla al Mare , in collaborazione con la BJManagement, presenta la quinta edizione di "Francavilla allâ€™Opera" con un appuntamento storico e per la prima volta invernale: domenica 4 gennaio alle ore 18, lâ€™Auditorium Sirena ospiterÃ per la prima volta la Cavalleria Rusticana di Pietro Mascagni, in forma di concerto con solisti, coro e pianoforte.

Lâ€™evento, a ingresso libero, gode del pieno sostegno della Sindaca di Francavilla al Mare, Luisa Russo, e dell'Assessora alla Cultura, Cristina Rapino, confermando l'impegno dell'Ente nel promuovere la grande lirica come patrimonio collettivo.

Il Maestro Marco Iezzi, della BJM Management, ha voluto sottolineare la portata artistica di questa scelta: Â«Portare per la prima volta Cavalleria Rusticana allâ€™interno di questo cartellone non Ã¨ solo un traguardo, ma unâ€™emozione viva che segna la maturitÃ della nostra rassegna. Abbiamo scelto Mascagni perchÃ© la sua musica incarna l'anima piÃ¹ autentica del popolo: Ã¨ un'opera fatta di passioni brucianti, onore e tradimenti, sentimenti che arrivano diretti al cuore del pubblico senza filtri. Ãˆ una sfida produttiva immensa che abbiamo voluto affrontare per celebrare degnamente questa quinta edizione, convinti che la potenza delle voci e la narrazione drammatica sapranno trasformare l'Auditorium Sirena in un palcoscenico di caratura internazionaleÂ».

Iezzi ha poi continuato evidenziando il legame tra l'opera e il territorio: Â«Questa produzione rappresenta un salto di qualitÃ fondamentale. Mettere in scena la Cavalleria significa confrontarsi con un pilastro della cultura italiana; farlo a Francavilla, grazie alla sinergia con la Sindaca Russo e l'Assessora Rapino, ci permette di offrire alla cittadinanza unâ€™esperienza culturale di altissimo livello. Vogliamo che il pubblico si senta parte integrante della scena e che possa respirare l'atmosfera siciliana e la tensione emotiva che solo il verismo sa sprigionare. Ãˆ il nostro modo di onorare la fiducia che la comunitÃ ci rinnova da cinque anniÂ».

Il cast Ã¨ di altissimo profilo e di stampo internazionale; sul palco ci saranno: Rita Raposo mezzosoprano portoghese che interpreterÃ una vibrante Santuzza, il tenore italoamericano Giovanni Formisano che darÃ voce al passionale Turiddu, la moldava Diana Buzeacov (Lola) soprano che affiancheranno gli abruzzesi Emilio Marcucci (Alfio) baritono, ed il mezzosoprano Emma Tontodonati (Mamma Lucia).

L'ossatura musicale sarÃ garantita dalla direzione del Maestro Fabio Dâ€™Orazio al pianoforte e dal contributo fondamentale del Coro "Allâ€™Opera BJM". L'evento Ã¨ in collaborazione con Abruzzo Spettacoli.

Ingresso garantito fino ad esaurimento posti.