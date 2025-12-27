'Premio 28 Dicembre': Ortona celebra memoria e impegno civile

Ortona si prepara a vivere due giornate dedicate alla memoria storica, alla cultura e alla partecipazione civile con il Premio 28 Dicembre, appuntamento che ogni anno rinnova il ricordo della Liberazione della città e rende omaggio alle vittime della guerra, valorizzando al tempo stesso esempi concreti di impegno e responsabilità civile.

Le iniziative prenderanno il via domani, sabato 27 dicembre, alla Buvette del Teatro F.P. Tosti, con due eventi che accompagneranno la città verso la ricorrenza del 28 dicembre. Alle ore 17 è in programma l’inaugurazione della mostra “1943: la via per Ortona”, con le illustrazioni di Saverio Di Tullio, dedicate alla ricostruzione storica della Battaglia di Ortona. L’esposizione sarà visitabile fino al 6 gennaio, ogni giorno dalle 17 alle 19. A seguire, alle ore 18, si terrà il “Brindisi dei Ricordi”, un momento di condivisione con letture e testimonianze inedite sulla Battaglia di Ortona, che si concluderà con il concerto al pianoforte del M° Romano Silli.

Il cuore delle celebrazioni sarà sabato 28 dicembre 2025, in occasione dell’82° anniversario della Liberazione della Città. La giornata si aprirà in mattinata con il ritrovo delle autorità civili e militari, delle associazioni e delle scuole presso il Municipio. Seguirà, in Piazza degli Eroi Canadesi, la deposizione della corona di alloro al monumento Il Prezzo della Pace, quindi il momento di raccoglimento al Cimitero cittadino, con la deposizione di una corona di alloro e la visita al Sacrario delle Vittime Civili di Guerra. Le celebrazioni religiose proseguiranno nella Cattedrale di San Tommaso Apostolo con la Santa Messa.

Nel pomeriggio, alle ore 16.00, il Teatro F.P. Tosti ospiterà la cerimonia ufficiale di consegna del Premio 28 Dicembre e del Premio alla Memoria, accompagnata dal concerto del M° Filippo Tenisci e dalla consegna di attestati e riconoscimenti a studenti e cittadini distintisi per merito e impegno. Nell’edizione 2025, il Premio 28 Dicembre è stato conferito a Angela Arnone, Tommaso Coletti e Tony Pietropiccolo, figure che, con percorsi diversi, rappresentano valori di responsabilità, dedizione e partecipazione attiva alla vita della comunità.

La giornata si concluderà in serata, alle ore 21, sempre al Teatro F.P. Tosti, con il Gala Concerto dell’Orchestra Filarmonica Pugliese, diretta dal M° Giuseppe Piccinino, con la partecipazione di Svetly Zenevich al violino e del tenore Gianluca Pasolini, in collaborazione con l’Associazione Aurea.

“Il Premio 28 Dicembre - afferma il sindaco, Angelo Di Nardo - si conferma così un appuntamento solenne e condiviso, capace di tenere insieme il ricordo della storia di Ortona e uno sguardo consapevole sul presente, rinnovando i valori di pace, libertà e solidarietà che fondano l’identità della comunità cittadina”.