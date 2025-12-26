"Ultrà in gol contro la violenza", sostegno alla raccolta fondi per l'Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale di Pescara

Il 27 dicembre 2025 al Palaroma di Montesilvano, dalle ore 09:00 alle ore 13:30, si terrà la seconda edizione di Ultrà, evento benefico organizzato dal SIAP (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) e Premio Nazionale Paolo Borsellino, patrocinato dal Comune di Montesilvano (Assessorato allo Sport, politiche ed eventi giovanili e Assessorato alla cultura, turismo manifestazioni ed eventi, politiche sociali).

Giornata dedicata al sostegno alla raccolta fondi per il reparto di Oncoematologia Pediatrica dell’Ospedale Civile di Pescara attraverso la vendita dei CD “Happy Xmas (War is Over)”. Brano, del progetto discografico benefico, distribuito da Warner Music e presente su tutte le piattaforme dall’8 dicembre.

A dare voce alla canzone ha partecipato Giò Di Tonno e i cori delle voci della cittadinanza di Montesilvano, abilmente elaborate da Tom Beaver, il tutto accompagnato da un video clip ufficiale e riprodotto in mille copie fisiche destinate alla vendita per la raccolta fondi.

L’attività benefica è stata coordinata e cofinanziata dal SIAP, Segreteria di Pescara, grazie ai contributi delle aziende abruzzesi (MultiServizi s.r.l., Cantina Tenuta del Priore, BCC Abruzzese Cappelle Sul Tavo, Gelateria Davide, Ristorante la Cascina Nuova, Sopea Carburanti, Indagini Forensi, Trattoria Bolsena, FM Infissi 94, REI, Colormax, Russo Farmacia, Sismex.it) che, come questa Segreteria, volgono lo sguardo al sostegno dei più fragili, con la speranza di regalare un futuro più sereno, attraverso nuove strumentazioni e ricerca. L’intero ricavato sarà consegnato nei primi giorni di gennaio ‘26 presso la Direzione Sanitaria dell’Ospedale Civile di Pescara) alla presenza del Dott. Di Luzio (direttore sanitario aziendale) il Dott. Mauro Di Ianni (primario del reparto di Oncoematologia Pediatrica), ed a consegnare l’assegno saranno presenti il SIAP di Pescara (Segretario Provinciale Carlo Ferri), Premio Nazionale Paolo Borsellino “Officina Legalità” (Graziano Fabrizi), Tom Beaver, Comune di Montesilvano (Sindaco Ottavio De Martinis, Assessori Corinna Sandias e Alessandro Pompei), autorità locali e tutti i titolari della aziende che hanno creduto e contribuito in questo progetto.