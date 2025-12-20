Musica e poesia con 'Canto di Natale' a Ortona

Domenica 21 dicembre, dalle 17, nella Chiesa di Santa Caterina d’Alessandria a Ortona, si terrà il “Recital di poesie natalizie” – dedicato ad Anna Basti e al Cav. Egeo Di Lorenzo.

Un pomeriggio dedicato alla bellezza delle parole e al valore della letteratura. Evento promosso e moderato da Annamaria Di Lorenzo Presidente dell’Associazione Culturale Sportiva Olimpia e dell’Associazione Culturale “Gli Amici della Nevola” in collaborazione con Bibliodrammatica aps.



Presentatore: lo scrittore Beniamino Cardines. Interverranno il sindaco di Ortona Angelo Di Nardo, l’assessore alla Cultura Italia Cocco, il professore e critico d’arte e letterario Massimo Pasqualone, l’archeologia e professoressa Cav. Maria Luisa Orlandi.

Si esibiranno OPI/Orchestra Poetica Italiana diretta da Beniamino Cardines, la cabarettista Maria Carinta Naccarella e “Gli Zampognari”.

I poeti declameranno le loro poesie natalizie e nell’occasione saranno assegnati dei riconoscimenti a personalità che si sono distinti nel campo della letteratura, della medicina, della cultura e nel sociale.



L’OPI/Orchestra Poetica Italiana diretta da Beniamino Cardines, è formata da: Beniamino Cardines (scrittore, performer, regista), Antonella D’Arrezzo (poetessa, imprenditrice), Manuela Di Dalmazi (poetessa, avvocata), Caterina Franchetta (poetessa), Giulia Madonna (poetessa, architetta), Alessandro Palomba (performer), Annarita Pasquinelli (promotrice culturale), e con Rosamaria Binni (attrice).