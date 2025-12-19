"Babbo Natale che arriva dal fiume", domenica l'appuntamento

Il Circolo Nautico Porto Antico Pescara ASD APS, con il patrocinio della FICSF, Federazione Italiana Canottaggio a Sedile Fisso, organizza per la 4^ volta in Abruzzo “Babbo Natale che arriva dal fiume”, un evento unico nel suo genere in un corollario suggestivo svolto all’interno del Porto canale di Pescara, intrattenimento presentato dall’Artista Vittorio Di Boscio.

Il babbo Natale, al comando di una barca a remi, navigherà dalla foce del fiume Pescara verso la banchina sud del Circolo Nautico Porto Antico Pescara, situata alle spalle della Pescara vecchia.

La manifestazione è programmata per domenica 21 dicembre con partenza dalla foce del fiume Pescara e con arrivo in porto alle ore 16.00 circa. Il punto di arrivo si raggiunge facilmente scendendo dalla scala pedonale in acciaio situata in piazza dell’unione o scendendo con l’auto sempre da piazza dell’unione nel parcheggio comunale denominato “Golena Sud”. La barca sarà addobbata con luci colorate e trasmetterà musiche natalizie. I vogatori per l’occasione indosseranno un costume da renna in modo da rappresentare una vera slitta in navigazione trainata da renne. Il Babbo Natale, posto al timone, assumerà il comando delle “renne” guidandole fino all’attracco in banchina. Una volta giunti in banchina il Babbo Natale consegnerà caramelle e cioccolate a tutti i bambini che parteciperanno.