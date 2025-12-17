“Saturnalia a Teate Marrucinorum” - Con i Saturnalia si conclude la trilogia teatrale di musA nei luoghi della cultura abruzzesi

musA Connessioni per la Cultura, concessionario della Direzione Regionale Musei Abruzzo, chiude l'anno dedicato alle rievocazioni storiche con "Saturnalia a Teate Marrucinorum", evento teatrale in programma venerdì 20 e sabato 21 dicembre alle ore 18.00, negli spazi del Museo Archeologico Nazionale La Civitella e dei Tempietti Romani di Chieti.

Lo spettacolo conclude la trilogia di rievocazioni storico-teatrali avviata nell'estate con "Veneralia a Calvisium" (agosto) e proseguita in autunno con "Satyricon a Teate Marrucinorum" (novembre), un percorso artistico che ha unito teatro, archeologia e divulgazione culturale, valorizzando il patrimonio storico del territorio abruzzese.

La pièce dei Saturnalia, antica festa romana dedicata al dio Saturno e simbolo di sospensione delle gerarchie sociali, libertà e rovesciamento dei ruoli, è scritta e diretta da Daniele Mancini.

In scena gli attori Chiara Colangelo e Alessandro Rapattoni della Compagnia Teatrale Arotron di Pianella, con la partecipazione delle danzatrici della Compagnia di Danze Storiche Venus di Mosciano Sant'Angelo.

Il pubblico sarà guidato in un'esperienza teatrale immersiva, in cui parola, gesto e danza dialogano con gli spazi archeologici di Teate Marrucinorum, restituendo suggestioni e atmosfere del mondo romano in un contesto di grande valore storico e simbolico.

Informazioni e prenotazioni al 393 9648972 o musa@musabc.it