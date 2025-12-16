I 106 anni di Domenica Costantini a Ripa Teatina

Il 17 dicembre si celebrerÃ a Ripa Teatina un evento di rara importanza: la signora Domenica Costantini, residente nel comune, compirÃ l'eccezionale traguardo dei 106 anni. Si tratta di una pietra miliare che la proietta tra le decane d'Abruzzo. Nata ad Ari il 17 dicembre 1919, la sua vita abbraccia oltre un secolo di storia.

La signora Costantini, nona di 11 figli, ha attraversato due conflitti mondiali, portando con sÃ© la memoria di momenti difficili, come la perdita della sorella a causa della spagnola. Nonostante il peso della storia, mantiene una vitalitÃ incredibile, radicata nelle tradizioni abruzzesi. La sua autonomia Ã¨ un esempio per tutta la comunitÃ : solo un mese fa, ha preparato in casa la tradizionale "scrucchiata" (confettura d'uva). Inoltre, continua ad utilizzare regolarmente i suoi attrezzi da lavoro, pezzi di artigianato che contano piÃ¹ di mezzo secolo di vita.

I festeggiamenti ufficiali si terranno domenica 21 dicembre, con un pranzo che riunirÃ l'affetto dei suoi familiari. Si uniscono agli auguri i figli Alberto, Adele e Franca Gianfreda, i generi Luigi e Antonio, la nuora Rosanna, i nipoti Nicola, Monica, Damiana, Marco, Alessandra e Fernando, e i pronipoti Paolo, Alice, Cristian, Annachiara e Denise. Tutta la famiglia si stringerÃ attorno alla madre, nonna e bisnonna in questo giorno speciale.

La celebrazione di questo 106Â° compleanno Ã¨ un onore per l'intera comunitÃ e testimonia un patrimonio di memoria storica e di amore per la famiglia e per le radici profonde del territorio abruzzese.