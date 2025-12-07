Torna la Rassegna concertistica "Armonie d'Autunno e d'Inverno â€“ La Stagione dei Classici"

L'Associazione Ancestral Chamber Music APS ETS presenta la II edizione della rassegna "Armonie d'Autunno e d'Inverno â€“ La Stagione dei Classici", un ricco cartellone di eventi che coinvolgerÃ numerosi Comuni e Pro Loco dell'Abruzzo, con San Giovanni Teatino come Comune capofila.

Un percorso musicale diffuso, tra concerti, spettacoli, tradizione e innovazione.

Dal 17 dicembre al 4 gennaio, la rassegna prosegue con un'entusiasmante tournÃ©e regionale: il Christmas Rock by Vocalist, un percorso musicale che attraverserÃ vari Comuni dell'Abruzzo.

Un programma moderno e coinvolgente che propone:

tradizionali canti di Natale italiani e internazionali,

celebri brani Disney,

arrangiamenti pop-rock energici e accattivanti dei Vocalist ACM;

selezioni da musical internazionali;

repertori classici sacri e contemporanei.

I Direttori saranno i Maestri Marco Vignali ed Emanuele Rosa.

Un evento itinerante

Un evento itinerante pensato per portare la magia e l'atmosfera delle festivitÃ nelle piazze, nelle chiese e negli spazi culturali della regione.

Il cartellone offre quindi musica per tutte le etÃ .

Protagonisti musicali saranno l'ACM Live Orchestra e diverse vocalist,

dirette dai Maestri Marco Vignali ed Emanuele Rosa.

Di seguito la dichiarazione del Presidente Angelo Centofanti e della Direttrice Artistica Maria Chiara Papale.

Dichiarazione del Presidente Angelo Centofanti e della Direttrice Artistica Maria Chiara Papale

"Siamo profondamente felici e orgogliosi di presentare la seconda edizione della rassegna Armonie d'Autunno e d'Inverno â€“ La Stagione dei Classici. Questo cartellone rappresenta il risultato di un lavoro intenso, condiviso e appassionato, che unisce tradizione e innovazione in un percorso musicale diffuso sul territorio abruzzese.

La nostra missione Ã¨ portare la musica tra le persone, nelle piazze, nelle chiese e negli spazi culturali dei Comuni che hanno scelto di essere con noi in questa avventura. Vedere crescere la partecipazione, l'interesse e l'entusiasmo del pubblico ci conferma che stiamo costruendo qualcosa di significativo per la comunitÃ .

Ringraziamo tutti i musicisti, i Vocalist ACM, i Maestri Marco Vignali ed Emanuele Rosa, le Pro Loco e le amministrazioni comunali che hanno creduto nel progetto. Questo programma Ã¨ un invito a vivere insieme la magia delle festivitÃ e la bellezza della musica. Vi aspettiamo con grande emozione per condividere una stagione ricca di emozioni, qualitÃ e armonia."

I prossimi appuntamenti giÃ confermati

17 dicembre â€“ Pescara

27 dicembre â€“ Guardiagrele

28 dicembre â€“ Rosciano

29 dicembre â€“ San Giovanni Teatino

1 gennaio â€“ Fara San Martino