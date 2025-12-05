'Francesco - fratello di ogni creatura' con Giulio Scarpati, tre gli appuntamenti in Abruzzo

CentroPalco Academy, in collaborazione con Federcori, il Museo delle Genti d’Abruzzo e con il patrocinio della Regione Abruzzo, presenta “Francesco – fratello di ogni creatura”, un viaggio teatrale tra voce, musica e movimento che emoziona e ispira.
LE DATE
- 19 dicembre – Auditorium Petruzzi (Via delle Caserme, Pescara)
- 20 dicembre – Auditorium Cerulli La Casa delle Arti (Via F. Verrotti, Pescara)
- 21 dicembre – San Salvo Centro Culturale Aldo Moro.
Uno spettacolo unico in cui la voce intensa e profonda del narratore Giulio Scarpati dà vita alle parole immortali di San Francesco d’Assisi, restituendone l’umanità, la spiritualità e la forza rivoluzionaria.
A rendere ancora più suggestiva l’atmosfera, gli intermezzi musicali dell’orchestra da camera Ancestral Chamber Music, capace di intrecciare suoni antichi e moderni in una colonna sonora intensa, meditativa e profondamente emozionante. Un respiro sonoro che accompagna lo spettatore in un viaggio interiore.
Il racconto prende forma anche attraverso la danza: due straordinari ballerini di CentroPalco Academy, preparati da Veera Kinnunen, trasformano emozioni e parole in movimento, dando vita a immagini poetiche e potenti che amplificano il messaggio francescano.
Attori in scena
- Gabriella Mennuni
- Giuseppe Sgobbo
Tecnica:
- Marco Santilli
Un’esperienza sensoriale e spirituale:
“Francesco – fratello di ogni creatura” non è solo uno spettacolo, ma un invito a riscoprire la bellezza, l’attualità e la forza del messaggio di San Francesco, tra musica, parola e corpo.
Biglietti disponibili su CiaoTickets
Prenota il tuo posto ora sulla piattaforma!
Un appuntamento imperdibile per chi ama il teatro che parla al cuore.