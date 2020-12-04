GiovedÃ¬ 4 dicembre - La Parola del Signore

GesÃ¹ disse ai suoi discepoli: Â«Non chiunque mi dice: "Signore, Signore", entrerÃ nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontÃ del Padre mio che Ã¨ nei cieli. PerciÃ² chiunque ascolta queste mie parole e le mette in pratica, sarÃ simile a un uomo saggio, che ha costruito la sua casa sulla roccia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ma essa non cadde, perchÃ© era fondata sulla roccia. Chiunque ascolta queste mie parole e non le mette in pratica, sarÃ simile a un uomo stolto, che ha costruito la sua casa sulla sabbia. Cadde la pioggia, strariparono i fiumi, soffiarono i venti e si abbatterono su quella casa, ed essa cadde e la sua rovina fu grandeÂ». _(Mt 7.21.24-27)_



La parola vuole metterci in allerta contro l'illusione di pensare di essere apposto, perchÃ© si recitano preghiere, ma ci dice che occorre mettere in pratica la volontÃ del Padre, come ha fatto GesÃ¹ e tanti che hanno seguito i suoi insegnamenti, come S. Barbara che ricordiamo oggi.



GesÃ¹ insegna ai discepoli che, se vogliono entrare nel regno, devono vivere la vita vera fin da ora sulla terra e la strada Ã¨ quella di aprire il cuore e fondare la vita su ciÃ² che Ã¨ stabile e dura per sempre.

Con quel paragone molto semplice e chiaro _(la casa costruita sulla roccia o sulla sabbia)_, GesÃ¹ vuole portare anche noi all'ascolto delle sue parole e a metterle in pratica. Qual Ã¨ la differenza fra le 2 costruzioni sulla:

* sabbia, su valori solo umani ed egoistici, che basta una tempesta per farla crollare;

* roccia, sulla Parola di Dio e i Suoi insegnamenti, che resisterÃ anche i venti piÃ¹ impetuosi.



Quante volte, anche io e te, invochiamo il nome di GesÃ¹, con il rischio di trasformarlo in una parola magica, come se bastasse rivolgerci a Lui o accendere una candela, per garantirci la salvezza. Infatti dovremmo renderci conto che chi non pone fondamenta solide, alla sua vita spirituale, cioÃ¨ chi ascolta la Parola del Signore ma poi non la pratica, alla minima difficoltÃ o prove che la vita ci presenta, ci ritroverÃ "senza casa".

Ed io su cosa sto costruendo la casa sulla sabbia, le opinioni del mondo, o sulla roccia, la Parola di Dio? Vivo la Parola per ringraziare Dio per la salvezza che ci ha donato?



Signore, ti rendo grazie perchÃ©, fino ad oggi, mi hai custodito ma aiutami a vivere la fede salda, che mi hai donato, e aiutami a far si che non sia fatta solo di parole ma incarnata nella mia vita per testimoniare la gioia di viverla ed essere da Te guidato. Amen