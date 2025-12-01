Pretoro si trasforma in fiaba, un assaggio di Natale nel cuore del Parco

Il borgo di Pretoro, uno dei borghi più belli d'Italia, nel Parco Nazionale della Maiella, accoglie un'anticipazione del Natale con uno spettacolo itinerante, tra mercatini, trekking e visite guidate nei giorni 7 e 8 dicembre.

"Sono davvero felice di presentare l'evento che trasformerà Pretoro in una vera e propria fiaba. Per noi, questa non è una semplice festa, ma la realizzazione di un sogno collettivo: quello di riscoprire la magia e il fascino antico del nostro borgo, un luogo che, diciamocelo, ha sempre avuto qualcosa di speciale e incantato - così interviene il Sindaco di Pretoro, Diego Giangiulli. - Voglio che questo evento sia l'occasione giusta per far conoscere Pretoro a tantissime persone. Vi aspettiamo tutti per camminare tra i nostri vicoli e le nostre piazzette, per lasciarvi sorprendere dalle storie e dai personaggi che animeranno il paese. È un invito a tornare un po' bambini e a guardare il mondo con occhi pieni di meraviglia. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato duramente e con passione a questo progetto: le associazioni, i volontari e i residenti. Abbiamo dimostrato ancora una volta la forza della nostra comunità".

Il 7 e 8 dicembre, dunque, le vie del centro storico si animeranno con “Pretoro in Fiaba”, un evento che unirà tradizione, teatro e spirito natalizio.

Protagonista dell’iniziativa sarà lo spettacolo itinerante “La Notte di Santa Claus”, con la compagnia teatrale "I Guardiani dell’Oca", pensato per coinvolgere adulti e bambini in un’esperienza immersiva tra racconti, musiche e atmosfere fiabesche. Pretoro, incastonato tra i pendii della Majella e spesso paragonato a un presepe naturale, offrirà ai visitatori un’occasione unica per vivere la magia del Natale passeggiando tra le sue casette in pietra e i suoi vicoli addobbati a festa.

Un appuntamento da non perdere per chi desidera riscoprire l’incanto delle feste in uno dei luoghi più affascinanti dell’Abruzzo.

L'evento ospiterà :

- uno spettacolo itinerante: La Notte di Santa Claus, portato in scena dalla compagnia I Guardiani dell'Oca — con attori, musici e danzatori — che racconterà la leggenda di Santa Claus, tra racconti, canti, danze e atmosfere fiabesche. (Attività su prenotazione con ticket su www.visitpretoro.cloud );

- oltre 40 mercatini di Natale, con hobbisti, artigiani e creativi pronti a proporre idee regalo uniche e manufatti artigianali in Piazza Dietro Corte;

- esperienze per famiglie e bambini: dalla “Grotta di Babbo Natale” con laboratorio con gli elfi per spedire le letterine, al suggestivo “Vicolo dell’Amore”, fino a una visita guidata con trekking alla scoperta del lupo e del centro storico, simbolo del territorio della Majella National Park, pensata per bambini a partire dai 6 anni e famiglie.

"Vogliamo offrire una festa che valorizzi Pretoro nella sua interezza: il borgo, la natura, la storia e le sue tradizioni in un abbraccio di comunità e ospitalità - dichiarano il presidente di Ass. Pretoro Evergreen Daniela Cavaleri e il presidente della Proloco Pretoro APS Federica Di Federico, aggiungono. - Pretoro in Fiaba è il nostro regalo a chi vorrà visitare il borgo, vivere il Natale con occhi nuovi e riscoprire il valore della semplicità e del legame con la natura".

Informazioni utili:

- dalle ore 11:00 Musei del Lupo, Museo dell'Arte saranno aperti;

- stand gastronomici con tante bontà della tradizione abruzzese;

- gli spettacoli itineranti iniziano ogni 30 minuti, durata spettacolo circa 60 minuti dalle ore 16:30 nei giorni 7 e 8 dicembre;

- mercatini dalle ore 11:00 in Piazza Dietro Corte, la visita-trekking parte alle 10:30 per l'area dei Lupi. Alle 11:00 e alle 14:30 Visite guidate nel Borgo. Prenotazioni obbligatorie per alcune attività (posti limitati);

- bus navetta disponibile da Piazza Ponte di Pretoro per raggiungere il centro storico

- intrattenimento musicale in serata;

- biglietti e modalità di partecipazione sono consultabili sul sito ufficiale e nella sezione prenotazioni: visitpretoro.cloud – scheda evento “Pretoro in Fiaba”.

Per qualsiasi informazione, contattare:

Proloco Pretoro APS – Ass. Pretoro Evergreen APS

Email: prolocopretoro@gmail.com

www.visitpretoro.cloud

Profili social @prolocopretoro @pretoroevergreen