Dolcenera e Stefano Fresi al 'Massimo', tra storie, musica e parole per il 'no' alla violenza sulla donne

Violenza sulle donne, il Comune di Pescara dice “no”.
Appuntamento il 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne donne.
Teatro Massimo, ore 21
Vi aspettiamo per una serata speciale fatta di storie, musica e parole-
Ospiti d’eccezione:
Dolcenera
Stefano Fresi
Con la direzione artistica e conduzione di Walter Nanni
Parteciperà la giornalista Patrizia Morgani (RaiNews24)
Interverranno:
Viviana Bazzani – Opinionista TV ed ex agente della Polizia di Stato reparto scorte
Anna Cavasinni – Regista RAI, documentarista
Patrizio Santo, cantautore
Un appuntamento promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e per la Famiglia, per riflettere, emozionarci insieme e riaffermare con forza il valore del rispetto delle donne e della libertà.
Ingresso libero fino a esaurimento posti prenotandosi al link: https://365giornino.eventbrite.it (se poi non riesci ad esserci, cancella la prenotazione per dare spazio agli altri)