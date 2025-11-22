Sipario calato su 'Visionaria 2025': innovazione e creativitÃ  dominano la scena

Si Ã¨ conclusa lâ€™edizione 2025 di Visionaria, il forum dellâ€™innovazione dellâ€™Adriatico organizzato dalla Camera di commercio Chieti Pescara con la sua Agenzia di sviluppo.

Tre giorni intensi di innovazione, confronto e creativitÃ che hanno trasformato lâ€™Abruzzo in un vero laboratorio di futuro.

Unâ€™edizione che, come ha sottolineato il presidente Gennero Strever nel suo intervento finale, ha dimostrato che la vera innovazione nasce quando corporate e start-up, docenti e studenti, pubblico e privato si ritrovano nello stesso luogo, dialogano davvero e costruiscono insieme ciÃ² che verrÃ .

Il momento piÃ¹ atteso della manifestazione Ã¨ stato lâ€™Hackathon 2025, realizzato con Aptar Italia Spa come azienda madrina. La sfida ha coinvolto quaranta partecipanti, suddivisi in sette team, chiamati a progettare una soluzione digitale capace di offrire unâ€™esperienza interattiva e formativa sul tema dellâ€™inclusivitÃ allâ€™interno dei reparti produttivi industriali. Per due giorni e mezzo i gruppi hanno lavorato senza sosta, supportati da un programma formativo articolato che ha affrontato temi come lâ€™inclusivitÃ , le soluzioni interattive e lâ€™intelligenza artificiale.

Primo classificato Humanity Group, a seguire il gruppo Uptown, terzo classificato Coode.

A rappresentare lâ€™azienda madrina, Aptar Italia Spa, erano presenti Piero Coletti, director operational excellence digitalization, Daniela Paolini, manager del reparto assemblaggio, Claudio Dâ€™Addario, supervisore dello stesso reparto, insieme ad Alessandro Trulli, digital operations manager, e Fabiana De Santis, analyst operational excellence digitalization. Il lavoro dei team Ã¨ stato valutato da una giuria composta da Gilda Antonelli dellâ€™UniversitÃ di Chieti-Pescara, Leonardo Pantoli dellâ€™UniversitÃ dellâ€™Aquila, Manuel De Nicola dellâ€™UniversitÃ di Teramo, Pier Carmine Tilli dellâ€™Agenzia di Sviluppo e Piero Coletti in rappresentanza di Aptar Italia.

A supportare i partecipanti durante tutto il percorso câ€™era il gruppo dei mentor coordinati da Melting Pro: Lucia Zappacosta, Arnaldo Guido, Angelo Bucci e Giulio Candeloro, affiancati dalla tutor Athena Dâ€™Orazio e dalla responsabile del project management Federica Pesce.

I sette team in gara â€“ InnovAction, Phone By School, Humanity Group, FuturÉ™, UPtown, Coode e Inclusivoperte â€“ si sono alternati sul palco per la presentazione finale, dando vita a una competizione di grande qualitÃ , ricca di intuizioni e proposte concrete. Ma le premiazioni non finiscono qui. Nella giornata conclusiva di Visionaria 2025, che Ã¨ da tre anni in collaborazione con SMAU, il piÃ¹ grande incubatore di imprese europeo, sono stati conferiti nove premi allâ€™innovazione alle imprese che si sono distinte per portare avanti progetti di processo o di prodotto: Almacis, Borghi In Rete, Ceteas, Comune di San Giovanni Teatino, Comune Di Tortoreto, Lt Trasport, Metamer, Plaspharma, Rustichella dâ€˜Abruzzo.