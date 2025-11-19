Partecipa a Ortona Notizie

Al Cpi di Ortona giornata di orientamento dell'ITS Mobilità sostenibile

Il Centro per l’impiego di Ortona e l’ITS Academy Mobilità Sostenibile (Most) di Ortona  hanno organizzato un doppio appuntamento riservato ai giovani diplomati, Neet e disoccupati per far conoscere loro le opportunità legate all’offerta formativa dell’ITS.

Il primo appuntamento c'è stato martedì 18 novembre, presso la sede del Centro per l’impiego in via Masci 7; il secondo appuntamento è invece per martedì 25 novembre, stessa sede e stesse modalità di svolgimento del primo appuntamento, dalle ore 15,30 alle 17,30

L’ITS Academy di Ortona è uno dei sei ITS presenti in Abruzzo che presenta un’offerta di Alta formazione che permette di entrare nell’immediato nel mondo del lavoro. Il Most di Ortona organizza e gestisce corsi di alta formazione nel campo della mobilità sostenibile di trasporto di persone e merci ed è, in questo senso, un punto riferimento importante per quei giovani che voglio intraprendere la carriera lavorativa nel campo della logistica soprattutto nel trasporto ferroviario, nella mobilità urbana e extraurbana oppure nel campo dei servizi alle imprese, come la manutenzione dei mezzi di trasporto.

L’iniziativa del Centro per l’impiego di Ortona rientra in un più ampio progetto che investe i Cpi regionali impegnati ad avviare attività di orientamento e reclutamento sul territorio. Il pubblico di riferimento è quello giovanile, ma è evidente che tutti i disoccupati possono partecipare sia ai recruiting day in corso di svolgimento nei Centri per l’impiego regionale sia alle attività di orientamento come nel caso del Centro per l’impiego di Ortona.

