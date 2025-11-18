Violenza sulle donne, Open week Onda: visite e info point negli Ospedali di Ortona, Lanciano, Vasto e Chieti

Visite ed ecografie ginecologiche gratuite, spazi di ascolto telefonico con assistenti sociali e operatrici del Centro antiviolenza Donn.è, incontri per parlare di affettività e sessualità, punti informativi negli Ospedali di Chieti, Lanciano, Ortona e Vasto: è il programma con cui la Asl Lanciano Vasto Chieti aderisce, dal 21 al 27 novembre, all’(H) Open week contro la violenza sulla donna promossa da Fondazione Onda ETS in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Le iniziative sono rivolte a tutte le donne e offrono l’occasione di prendersi cura della propria salute, informarsi sui servizi disponibili sul territorio e, quando necessario, chiedere aiuto in un contesto qualificato.

All’Ospedale di Lanciano, sabato 22 novembre sono previste visite ed ecografie ginecologiche gratuite ad accesso libero fino a esaurimento dei 15 posti disponibili, dalle 14.30 alle 19.00, nell’ambulatorio di ginecologia al primo piano (ingresso 3). Nella stessa giornata, dalle 9.30 alle 12.00, nel reparto di Ostetricia e ginecologia sarà attivo un info point con personale dedicato all’informazione. Il 21 novembre, dalle 15.00 alle 18.00, l’aula multimediale dell’ospedale ospiterà l’incontro “Affettività e sessualità: parliamone”, aperto alla cittadinanza fino a 40 posti disponibili. Nei giorni 21, 24, 25, 26 e 27 novembre saranno inoltre attivi colloqui telefonici di informazione e consulenza con le operatrici del Centro antiviolenza Donn.è, dalle 9.00 alle 12.00, al numero 351 5118474, senza necessità di prenotazione. Nelle giornate del 24 e 26 novembre, dalle 9.00 alle 11.00, è previsto anche uno spazio di ascolto telefonico con l’assistente sociale dell’ospedale, al numero 0872 706386, sempre senza prenotazione.

All’Ospedale di Chieti, nelle giornate del 25, 26 e 27 novembre è in programma un info point con distribuzione di materiali informativi all’ingresso dell’ospedale e presso il Pronto soccorso ostetrico-ginecologico, dalle 10.00 alle 14.00, affiancato da un flash mob contro la violenza sulle donne.

All’Ospedale di Ortona, nei giorni 21, 24, 25, 26 e 27 novembre, sono previsti servizi di informazione e consulenza telefonica con le operatrici del Centro antiviolenza Donn.è, dalle 9.00 alle 12.00, al numero 351 5118474, senza necessità di prenotazione.

All’Ospedale di Vasto, il 25 e 26 novembre sarà attivo un info point nella zona ambulatoriale al quarto piano del reparto di Ostetricia e ginecologia, dalle 8.00 alle 19.00. Il 26 novembre, dalle 10.00 in poi, nella stessa unità operativa è previsto anche un incontro interno di sensibilizzazione del personale Asl sul tema della violenza sulla donna, rivolto unicamente agli operatori dell’unità operativa di Ostetricia e ginecologia, con l’obiettivo di garantire, nel momento del bisogno, personale adeguatamente formato.

Le iniziative della Asl Lanciano Vasto Chieti si inseriscono nella quinta edizione dell’(H) Open Week promossa da Fondazione Onda ETS dal 21 al 27 novembre. Nel corso di questa settimana, oltre 200 ospedali con il Bollino Rosa e numerosi centri antiviolenza aderenti offriranno gratuitamente servizi clinici e informativi, consulenze e colloqui per sostenere le donne e facilitarne l’accesso alla rete di supporto e di accoglienza protetta. Il progetto è affiancato quest’anno anche dalle farmacie con il Bollino RosaVerde, che dal 24 al 28 novembre metteranno a disposizione un supporto psicologico telefonico gratuito dalle 10.00 alle 13.00 al numero 393 7344521 e un supporto legale telefonico dalle 14.00 alle 17.00 al numero 393 7141900.