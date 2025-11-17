"Tutto troppo", il teatro in prima linea a Ortona contro la violenza di genere

Il 25 novembre, in occasione della Giornata Internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, il Cinema Teatro Zambra di Ortona ospiterÃ un'intera giornata di eventi e riflessioni incentrata sullo spettacolo "Tutto troppo".

Il programma completo dell'iniziativa Ã¨ frutto della collaborazione tra l'impresa Unaltroteatro e l'ATS Unite Si PuÃ², ed Ã¨ stato promosso nell'ambito del Piano Sociale Distrettuale 2023-2025 n.10 "Ortonese" per i servizi di Empowerment femminile e Contrasto alla Violenza di genere e infanzia.

Presente all'illustrazione del programma l'assessore alle Politiche Sociali e Pari OpportunitÃ per il Comune di Ortona, Anna Maria Rita Guarracino: "Ringrazio la coordinatrice ATS Unite Si PuÃ² Marina di Virgilio, la Presidente Donn.Ã¨ Michela Leone, la Presidente Non sei sola Lara Di Paolo e coordinatrice Antonella Pescini e Lorenza Sorino per Unaltroteatro: sono sicura che questa grande collaborazione al femminile porterÃ ad un grande momento di sensibilizzazione su un tema attuale e di grande importanza e purtroppo la cronaca, ogni giorno ne dÃ testimonianza".

L'ATS Unite si puÃ² Ã¨ una realtÃ costituita dai due centri antiviolenza di Ortona, Donn.Ã¨ e Non sei sola, entrambi riconosciuti dalla Regione Abruzzo (ex L.R.31/2006) per operare nel contrasto alla violenza di genere e figli minori, e inseriti nel sistema nazionale 1522. La collaborazione con Unaltroteatro ha permesso di strutturare un momento di sensibilizzazione che coinvolgerÃ l'intera comunitÃ .

La giornata inizierÃ con il matinÃ©e dello spettacolo "Tutto troppo" ad ingresso gratuito e riservato agli istituti d'istruzione secondaria superiore della cittÃ di Ortona. Grazie al sostegno dell'ATS Unite si puÃ², che ne ha coperto i costi, l'iniziativa offre a 256 studenti l'opportunitÃ di assistere alla rappresentazione.

L'evento mattutino prevede, inoltre, un'introduzione e un dibattito successivo a cura delle operatrici dell'ATS e della produzione.

Lo spettacolo, firmato da Monica Ciarcelluti con la produzione di Arterie Teatro, ripercorre la storia di Paolina Giorgi, un'attrice e imprenditrice aquilana vissuta tra il 1883 e il 1911, vittima di femminicidio per aver respinto un corteggiatore. Vincitore del Bando regionale a sostegno della legalitÃ e per la sensibilizzazione contro la violenza di genere e le mafie, lo spettacolo utilizza un linguaggio di azione e immagini che combina provocazione e ironia, con l'obiettivo di restituire dignitÃ e voce a una figura femminile che ha sfidato i tempi e la mentalitÃ maschilista. In scena, le attrici Mariangela Celi, Olga Merlini e Anna Pieramico interpretano il passato e il presente di Paolina in un fluire di situazioni che enfatizzano la libertÃ e l'autodeterminazione.

Nel pomeriggio, alle ore 18:00, il foyer del teatro ospiterÃ l'inaugurazione della mostra di opere dell'artista Mimmo Francone dal titolo "Il femminile sognato". La giornata si concluderÃ in serata, ore 20.45, con la replica dello spettacolo "Tutto troppo", aperto al pubblico.

L'evento Ã¨ in collaborazione con la Libreria Fabulinus & Minerva di Micaela e Francesco Ortolano presente con una vasta gamma di libri dedicati al mondo femminile e Cantina' per un calice in compagnia.

Come sottolineato da Marina Di Virgilio, coordinatrice dell'ATS Unite si puÃ², "per i centri antiviolenza il 25 novembre Ã¨ una data fondamentale perchÃ© tutta la comunitÃ si attiva, riflette, si mette in discussione su un tema che Ã¨ il nostro lavoro quotidiano. Siamo onorate di aver costruito questo momento di grande condivisione qui all'Auditorium Zambra con le tante persone che stanno contribuendo all'iniziativa e ci auspichiamo che ogni anno si possa alimentare l'impegno congiunto delle realtÃ locali".

Arturo Scognamiglio e Lorenza Sorino di Unaltroteatro dichiarano: "Il teatro ha il dovere di denunciare e 'Tutto troppo' lo fa restituendo dignitÃ ad una donna che non ha avuto il coraggio di denunciare. In collaborazione con l'ATS, vogliamo che la giornata del 25 novembre sia un'occasione per onorare il percorso di emancipazione di Paolina e, attraverso il linguaggio provocatorio dello spettacolo, invitare tutti a prendere coscienza di cosa comporta la violenza di genere".

L'iniziativa si configura come un inno alla libertÃ e alla bellezza autentica, e un'azione concreta di sensibilizzazione per mantenere alta l'attenzione su un tema cruciale, come evidenziato dalla scelta di coinvolgere le nuove generazioni attraverso la gratuitÃ della matinÃ©e per le scuole.