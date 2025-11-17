Anteprima nazionale a Pescara per 'Circus', il nuovo film di Glauco Della Sciucca

Dopo i successi di Humanism! (con Saverio Raimondo, Randall Paul, Huw Parmenter del National Theatre di Londra, Enrica Guidi e Beth Lockhart), Nel Mondo Mio Interiore con Stefania Rocca, e la coproduzione del film A Cup of Coffee with Marylin con Miriam Leone – vincitore del Nastro d’Argento 2020 e da cui Paramount Plus ha tratto la serie Miss Fallaci – la casa di produzione britannica Hoffman, Barney & Foscari torna sul grande schermo con “Circus”, nuovo lungometraggio scritto e diretto da Glauco Della Sciucca.

Nel cast figurano, tra gli altri, Paolo Rossi, Alessandro Haber, Antonio Catania, Angelo D’Orsi e Vittorio Owen-Johns, quest’ultimo al suo debutto cinematografico.

L’anteprima nazionale italiana di Circus si terrà al Cineteatro Massimo di Pescara, il 18 novembre alle ore 21. La serata sarà introdotta dai saluti istituzionali di Nicola Mattoscio, Presidente della Fondazione Pescarabruzzo. Saranno presenti alcuni interpreti del cast e seguirà un dibattito finale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.