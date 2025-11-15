Partecipa a Ortona Notizie

'Giornata Mondiale della PrematuritÃ ', appuntamento a Chieti

Nel mondo un bambino ogni 10 nasce prematuro, vale a dire prima del termine; si tratta di soggetti piÃ¹ fragili che necessitano di cure specifiche e attrezzature complesse e tecnologicamente avanzate.

Ogni anno, il 17 novembre, si celebra la Giornata Mondiale della PrematuritÃ  con lo scopo di portare a conoscenza, sensibilizzare ed informare sulla prevenzione del parto pretermine, sulla nascita prematura e sul percorso di crescita dei bambini che alla nascita sono ricoverati in un reparto di cure intensive.

Il personale medico e infermieristico della UnitÃ  Operativa Terapia Intensiva Neonatale della Neonatologia e Nido di Chieti, diretta da Diego Gazzolo, insieme allâ€™associazione Speranza Attiva Onlus, ha organizzato una giornata di giochi ed emozioni per festeggiare i piccoli prematuri, con l'invito a indossare qualcosa di colore lilla. E' prevista anche una Messa alle ore 16 nella Chiesa di San Martino Vescovo a Chieti.

