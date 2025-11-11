Corso di aggiornamento sul carcinoma della mammella, sul melanoma e sul carcinoma polmonare, si attiva La Conchiglia Odv

Il 14 e il 15 novembre si terrà il corso di aggiornamento sul carcinoma della mammella, sul melanoma e sul carcinoma polmonare.

La duplice sessione di incontri vedrà la partecipazione di esperti e specialisti del settore.

L’appuntamento è presso l’Hotel Villa Medici di Rocca San Giovanni e a presiederlo ci sarà il Dottor Nicola d’Ostilio, responsabile dei reparti di Oncologia di Lanciano e Vasto.

La Conchiglia Odv si fa promotrice del convegno nell’ottica in cui l’avanzamento della ricerca e l’aggiornamento del personale addetto alle cure rappresentano un elemento essenziale nella lotta ai tumori.