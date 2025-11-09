Torna 'Canonico' in prima serata ogni lunedì su Tv2000, sul set Federico Perrotta

Torna ogni lunedì in prima serata su Tv2000 “Canonico”, la serie tv per la regia di Peppe Toia; prima volta in questa terza stagione l'head writer è lo sceneggiatore abruzzese Peppe Millanta.

Il protagonista in tonaca è Michele La Ginestra nei panni di un sacerdote, affiancato dalla new entry Debora Villa, attorno ai quali si raccoglie una particolare comunità di fedeli. A Roccaspera, però in questa edizione, il parroco fa i conti con diversi cambiamenti.

Tra i protagonisti c'è Federico Perrotta (Uao spettacoli), attore e produttore teatino che è il tuttofare in Canonico e dopo esser stato impegnato con le riprese tra Roma, Pietra Ligure e Giustenice approda finalmente in tv (fino a fine anno) in questa serie che piace tanto al pubblico poiché Canonico è un progetto vero, di vita reale: è qui che vengono affrontati problemi quotidiani dove lo spettatore può identificarsi nei personaggi.

"Torna in tv Canonico e per me è un onore far parte della sua grande famiglia – spiega Federico Perrotta; - quando quasi quattro anni fa mi proposero di interpretare il ruolo di Bruno Mariotti, non avevo idea del successo che poi avrebbe avuto la serie".

"Emozioni ma anche risate sul set sono a parer mio alla base del successo di Canonico; con Bruno Mariotti, porto sempre un pò di Abruzzo con me e soprattutto quando si arrabbia la parlata tipica della mia regione non manca mai, le mie radici sono sempre presenti. Bruno è un uomo buono, sincero, che non riesce a celare i propri sentimenti anzi li esterna d'istinto probabilmente anche sbagliando; innamorato da sempre della perpetua Angela, si candida a sindaco del suo paese pensando che la sua personalità possa essere vincente e possa portare reali novità. Il suo claim da candidato è 'Bruno Mariotti col crimine fa a cazzotti', ma per lui questa esperienza sarà negativa poichè prenderà un solo voto e si sentirà abbandonato dalla sua comunità.

Anche un altro attore abruzzese Andrea D'Andreagiovanni, nei panni di Gianluca invece: un uomo con la sindrome di Asperger, nonchè sagrestano della canonica.

La serie è prodotta da MapToTheStars per Tv2000