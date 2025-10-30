Torna la Fiera del Disco, sarà la 21esima edizione

Sabato 8 e domenica 9 novembre, al Porto Turistico di Pescara, Padiglione “D. Becci”, i collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica potranno godersi due giornate gratuite, ricche di musica, per un viaggio attraverso la magia del vinile a 33, 45 giri, dei MIX e dei CD. La 21ª Fiera del Disco di Pescara sarà aperta al pubblico Sabato 8 e Domenica 9 Novembre dalle ore 10:00 alle ore 20:00, presso il Porto Turistico, al Padiglione “D. Becci” sul Lungomare Papa Giovanni XXIII.

Potrete curiosare tra le diverse proposte di 70 espositori provenienti da tutta Italia, attentamente selezionati da Ernyaldisko , specializzati in diversi generi musicali: per una full immersion tra i vinili a 33, 45 giri, MIX, e CD di musica metal, punk, psichedelica, folk, funky, rock, soul, disco dance, progressive, hip-hop, jazz, classica, cantautorato italiano e molti altri.

Potrete incontrare tanti altri che come voi hanno un’incontenibile​ passione per la musica e per il vinile, e diventare parte di una Community con cui condividere incontri e contenuti. Durante le giornate della Fiera del Disco sarà possibile acquistare e vendere dischi, anche quelli rari e preziosi, avvalendosi del supporto e della professionalità degli espositori.