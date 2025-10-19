Pari opportunità e reinserimento lavorativo di donne vittime di violenza, a Chieti la presentazione del progetto 'On the Road'

Lunedì 20 ottobre, alle ore 18, nella Sala del Consiglio provinciale di Chieti, in corso Marrucino n. 97, la Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo terrà un incontro sul progetto “On the Road”, ideato per sostenere il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza.

Porteranno i saluti istituzionali Carla Di Biase, consigliere della Provincia di Chieti; Francesca D’Atri, presidente dell’Ordine degli Assistenti Sociali Abruzzo; Mariachiara Boccassini, presidente Terziario Donna – Confcommercio Chieti e Marisa Tiberio, presidente Confcommercio Chieti. Previsti gli interventi di Nicola Campitelli, consigliere regionale delegato all’Urbanistica e Territorio; Rosa Pestilli, presidente della Commissione Pari Opportunità della Regione Abruzzo; Franca Labrecciosa, componente CIF – Comitato Imprenditoriale Femminile della Camera di Commercio Gran Sasso e Marialaura Di Loreto, presidente del coordinamento regionale Centri Antiviolenza – Antigone.

Introduce e modera i lavori Alessandro Ortolano, componente della Commissione Pari Opportunità e vice presidente della sotto commissione sociosanitaria.