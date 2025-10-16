La Costa dei Trabocchi si tinge di rosa con la 'Pittarosso Pink Parade'

Domenica 19 ottobre 2025, la suggestiva Costa dei Trabocchi sarÃ protagonista della PittaRosso Pink Parade, la camminata non competitiva di 5 km a sostegno della ricerca scientifica sui tumori femminili promossa dalla Fondazione Umberto Veronesi. L'evento prenderÃ il via alle ore 9:00, con il raduno presso la Stazione Beach di Fossacesia, di fronte alla vecchia stazione sulla Via Verde, per una mattinata all'insegna della solidarietÃ , dell'energia e della condivisione.

Alla manifestazione parteciperanno tre realtÃ impegnate quotidianamente nel sostegno ai pazienti oncologici e alle loro famiglie.

Lory a Colori, con sedi a San Salvo, Vasto e Roseto, che offre gratuitamente supporto psicologico e pratico a pazienti oncologici e familiari. Alle ore 9:15 Ã¨ previsto un momento simbolico particolarmente toccante: il taglio di una treccia, che verrÃ donata all'associazione per la realizzazione di una parrucca destinata a una donna in terapia.

La Conchiglia, che supporta le persone malate promuovendo il benessere fisico e psicologico anche attraverso attivitÃ culturali, ricreative e motorie.

L'Arcobaleno delle Emozioni, gruppo di clownterapia che porta sorriso e leggerezza nei reparti ospedalieri, donando momenti di gioia a pazienti e operatori.

Dopo la presentazione delle associazioni e un breve intervento sull'importanza del supporto ai malati oncologici, la partenza della camminata Ã¨ fissata per le ore 10:00, in concomitanza con l'evento principale di Milano. Il giro di boa Ã¨ previsto presso la foce del fiume Sangro. Al rientro, spazio ai ringraziamenti, alla benedizione del parroco di Archi don Nicholas Di Crescenzo, a un piccolo buffet e a una foto di gruppo per celebrare l'Onda Rosa della solidarietÃ .

L'iniziativa si svolge con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale di Fossacesia e il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, porterÃ il saluto dell'intera cittÃ ai partecipanti. Â«Camminare insieme, in questo scenario meraviglioso che Ã¨ la Costa dei Trabocchi, significa dare forza, visibilitÃ e speranza alla ricerca e a tutte le donne che stanno affrontando un percorso difficile. L'Onda Rosa vi aspetta: unite possiamo davvero fare la differenza. Vi invitiamo a partecipare con il cuore e con il sorrisoÂ» dichiara Tiziana De Bartolo, una delle promotrici e coordinatrice dell'organizzazione dell'iniziativa.