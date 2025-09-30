Partecipa a Ortona Notizie

Festival Corale Internazionale d'Abruzzo, ecco gli appuntamenti

Appuntamenti
Torna nel prossimo fine settimana il Festival Corale Internazionale d'Abruzzo, a cura della Choral Events (Francia) con la collaborazione del Coro Polifonico Histonium "Bernardino Lupacchino dal Vasto".

Questa edizione vedrÃ  la partecipazione del'Achoired Sound â€“ Australia, Kivi Choir - Lituania, Pro Musica Gheorghe Dimancea - Romania e Voci del Frignano - Italia.

I cori saranno impegnati venerdÃ¬ 3 ottobre a Termoli nella Cattedrale Santa Maria della Purificazione e a Orsogna, ospiti del Coro la Figlia di Iorio, si esibiranno al Teatro Camillo De Nardis. 

Sabato 4 ottobre, ospiti del Coro Ippolito Sabino, si esibiranno a Lanciano nella Chiesa di Santa Maria Maggiore.

Il concerto conclusivo del festival si svolgerÃ  domenica 5 ottobre alle ore 19 nella Chiesa di Santa Maria Maggiore a Vasto, per l'occasione ci sarÃ  una raccolta fondi per le Missioni.

