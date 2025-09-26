'AttrActive 2025', il salone del turismo attrattivo al via a Lanciano

Un salone innovativo, un laboratorio di idee, progetti e connessioni, una fiera, alla sua prima edizione, pensata per raccontare un turismo che attiva persone e territori, che genera racconto, emozioni e crescita culturale, sociale ed economica.

Da venerdì 26 a domenica 28 settembre al Polo Fieristico d’Abruzzo di Lanciano, c’è AttrActive, il nuovo salone tematico di Regione Abruzzo e Lancianofiera dedicato al turismo esperienziale, allo sport e alla promozione del territorio con ingresso libero, padiglioni aperti dalle ore 10 alle ore 19 e parcheggio consentito all’interno dell’ampia area esterna.

Alla cerimonia di inaugurazione, parteciperanno con il presidente di Lancianofiera Ombretta Mercurio e i membri del CdA Bruno De Felice ed Alberto Paone, il sottosegretario della Regione Abruzzo con delega al Turismo Daniele D’Amario, la presidente del Corso di Laurea in Turismo Sostenibile dell’Università degli studi di Teramo Anna Ciammariconi, il primo cittadino di Lanciano Filippo Paolini, il presidente della Camera di Commercio Chieti Pescara Gennaro Strever, i sindaci di Fossacesia e Rocca San Giovanni Enrico Di Giuseppantonio e Fabio Caravaggio, fra i primi a credere nel progetto della nuova fiera, e tante autorità regionali, rappresentanti istituzionali, amministratori locali ed associazioni.

“In fiera” e “Fuori fiera” è doppio il canale delle proposte per i visitatori che potranno scegliere fra decine di proposte, tra padiglioni ed attività all’aria aperta.

Nell’area espositiva dedicata a turismo, ospitalità, sport e mobilità, che ospiterà complessivamente 19 panel, i visitatori del padiglione 3, avranno l’opportunità di partecipare a seminari e laboratori, incontrare gli operatori, sperimentare sport, conoscere da vicino progetti e attività che istituzioni, associazioni, esperti racconteranno nell’area dedicata ai talk, gustare i piatti del folclore enogastronomica abruzzese preparati dall’Unione delle Proloco abruzzesi, impegnata in un progetto di valorizzazione delle sagre. Diversi anche i laboratori sui prodotti locali proposti negli stand di Cia e Coldiretti che racconteranno al pubblico di AttrActive l’ospitalità contadina e l’accoglienza turistica delle reti agrituristiche.

In programma anche un’appassionante Fuori Fiera con tante esperienze da vivere nei tre giorni in Abruzzo. Dalla Costa dei Trabocchi alla Maiella, sono otto le diverse esperienze proposte che toccheranno litorale, città e montagna.

Fra questi sabato 27: la ciclopedalata da Fossacesia a Ortona sulla Via Verde in collaborazione con Art, Bike & Run e Binaria; l’esperienza immersiva a Gessopalena con visite guidate e degustazioni di prodotti locali e vini dal vitigno autoctono “Nero Antico di Pretalucente”; l’itinerario nella Lanciano sotterranea con le visite guidate alla scoperta di una città mai vista. Giornata in natura, sempre sabato 27, nel parco nazionale della Maiella con la proposta “La magia delle Sorgenti di Fara San Martino” e la visita alle grotte di captazione.

Spazio ai riders, invece, domenica 28, con la moto esperienza che porterà i centauri a scoprire panorami mozzafiato e borghi ricchi di storia, con un itinerario che toccherà alcuni dei territori abruzzesi attraversati dalla Linea Gustav. Sono previste visite guidate gratuite ed attività per piccoli e grandi anche alla Riserva Regionale Lago di Serranella (Località Brecciao, Sant’Eusanio del Sangro).

E, sempre domenica 28, le spiagge dei Comuni di Fossacesia e Rocca San Giovanni ospiteranno sportivi, curiosi ed appassionati di sport acquatici e su ruota. In occasione del Fuori fiera di AttrActive, infatti, la Costa dei Trabocchi sarà protagonista della rassegna “C’è vento di sport”. A Fossacesia sarà possibile conoscere e sperimentare sport velici Surf, Kite Surf, Windsurf, Wing foil, Windsurf foil e Kite foil, Stand-up paddle, immersioni, snorkeling e Kayak ma anche salire in sella a una bici o una MTB, sfrecciare con i rollerblade o scoprire la novità del supskate. A Rocca San Giovanni il focus sarà dedicato alle attività subacquee e alle immersioni con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del mondo sottomarino e le bellezze naturali del litorale teatino. Intenso anche il programma di AttrActive in Movimento, tra onde e sentieri organizzato da asd Free Windsurf e Majavventure Asd in collaborazione con Lancianofiera e Csen Abruzzo on Board, con partenze in e-bike (venerdì e domenica) dai padiglioni di Lancianofiera ed escursioni con percorsi ad anello tra i suggestivi sentieri del territorio frentano.

Tornando alle attività programmate “in fiera”, fra i temi trattati nel corso del 19 talk: la bellezza dei cammini regionali, le reti sentieristiche, il valore del turismo lento, l’Abruzzo dei paesaggi, dei Borghi Autentici e dei Borghi Ospitali, i Parchi, le reti ciclabili della costa e le connessioni verso le aree interne, la nuova vita dei tracciati storici ferroviari, le Riserve, la Grotta del Cavallone, le sorgenti del fiume Verde e le acque di captazione, L’Aquila capitale della cultura, le attività di promozione dell’unione nazionale delle Proloco, le prospettive di crescita della rete agrituristica, Slow Food Travel, il valore della formazione accademica sul turismo sostenibile, i sentieri del Velino, la destinazione turistica integrata dei Paesi Narranti del Gran Sasso, Borgo Universo e l’esperienza del Comune di Aielli, le Terre Carricine, i Cammini lancianesi e frentani fra colline e contrade, Modelli di tutela ambientale, turismo e volontariato). Un programma ricco costruito grazie alla collaborazione di Legambiente, Wwf, Gruppi di azione locale (GAL) della Regione Abruzzo, TUA, Comuni (Lanciano, Rocca San Giovanni, Fossacesia, Fara San Martino, Gessopalena, Taranta Peligna), Camere di Commercio Chieti Pescara e Gran Sasso, Corso di studi in Turismo sostenibile dell’Università di Teramo, l’unione delle Proloco d’Abruzzo, l’associazione dei Borghi Autentici, Slow Food Abruzzo. Ospite di AttrActive, nella giornata di domenica 28 settembre, sarà Ilenia Colanero, medaglia d’oro Word Games di apnea, che si racconterà al pubblico di Lancianofiera nel corso di un talk su “Sport e territorio” (ore 15. Padiglione 3).

Ulteriori info sul sito attractive.lancianofiera.it